https://ria.ru/20230826/vzryv-1892452534.html

В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник

В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 26.08.2023

В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник

Взрыв произошел в субботу днем на территории аэропорта суданской столицы Хартума, предположительно, на складе авиатоплива, заявили РИА Новости местные... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T21:38

2023-08-26T21:38

2023-08-26T21:50

в мире

хартум (город)

судан

джидда

союз биатлонистов россии (сбр)

оон

международный комитет красного креста (мккк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2c39f78382101064a1ee19f67e51c920.jpg

ХАРТУМ, 26 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в субботу днем на территории аэропорта суданской столицы Хартума, предположительно, на складе авиатоплива, заявили РИА Новости местные источники. "Звуки сильных взрывов были слышны в районе международного аэропорта Хартума. Предположительно, произошел взрыв на складе авиатоплива в аэропорту", - сообщили источники. Источники агентства также передают, что в субботу противоборствующие стороны в Судане - армия и Силы быстрого реагирования (СБР, вооруженные формирования) - обменялись ударами по позициям друг друга в столичной провинции Хартум. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более 3,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, свыше одного миллиона покинули страну с начала конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.

https://ria.ru/20230804/sudan-1888289631.html

хартум (город)

судан

джидда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хартум (город), судан, джидда, союз биатлонистов россии (сбр), оон, международный комитет красного креста (мккк)