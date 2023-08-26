Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 26.08.2023 (обновлено: 21:50 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/vzryv-1892452534.html
В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник
В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 26.08.2023
В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник
Взрыв произошел в субботу днем на территории аэропорта суданской столицы Хартума, предположительно, на складе авиатоплива, заявили РИА Новости местные... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T21:38
2023-08-26T21:50
в мире
хартум (город)
судан
джидда
союз биатлонистов россии (сбр)
оон
международный комитет красного креста (мккк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2c39f78382101064a1ee19f67e51c920.jpg
ХАРТУМ, 26 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в субботу днем на территории аэропорта суданской столицы Хартума, предположительно, на складе авиатоплива, заявили РИА Новости местные источники. "Звуки сильных взрывов были слышны в районе международного аэропорта Хартума. Предположительно, произошел взрыв на складе авиатоплива в аэропорту", - сообщили источники. Источники агентства также передают, что в субботу противоборствующие стороны в Судане - армия и Силы быстрого реагирования (СБР, вооруженные формирования) - обменялись ударами по позициям друг друга в столичной провинции Хартум. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более 3,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, свыше одного миллиона покинули страну с начала конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
https://ria.ru/20230804/sudan-1888289631.html
хартум (город)
судан
джидда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b14ad679958e56c42212aa895bcc7b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хартум (город), судан, джидда, союз биатлонистов россии (сбр), оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Хартум (город), Судан, Джидда, Союз биатлонистов России (СБР), ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник

Взрыв в аэропорту Хартума прогремел, предположительно, на складе авиатоплива

© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов в Хартуме
Люди проходят мимо магазинов в Хартуме - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов в Хартуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 26 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в субботу днем на территории аэропорта суданской столицы Хартума, предположительно, на складе авиатоплива, заявили РИА Новости местные источники.
"Звуки сильных взрывов были слышны в районе международного аэропорта Хартума. Предположительно, произошел взрыв на складе авиатоплива в аэропорту", - сообщили источники.
Источники агентства также передают, что в субботу противоборствующие стороны в Судане - армия и Силы быстрого реагирования (СБР, вооруженные формирования) - обменялись ударами по позициям друг друга в столичной провинции Хартум.
С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более 3,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, свыше одного миллиона покинули страну с начала конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
МККК: Судан может столкнуться коллапсом системы здравоохранения из-за боев
4 августа, 21:42
 
В миреХартум (город)СуданДжиддаСоюз биатлонистов России (СБР)ООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала