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В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник
В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 26.08.2023
В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник
Взрыв произошел в субботу днем на территории аэропорта суданской столицы Хартума, предположительно, на складе авиатоплива, заявили РИА Новости местные... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T21:38
2023-08-26T21:38
2023-08-26T21:50
в мире
хартум (город)
судан
джидда
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международный комитет красного креста (мккк)
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ХАРТУМ, 26 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в субботу днем на территории аэропорта суданской столицы Хартума, предположительно, на складе авиатоплива, заявили РИА Новости местные источники. "Звуки сильных взрывов были слышны в районе международного аэропорта Хартума. Предположительно, произошел взрыв на складе авиатоплива в аэропорту", - сообщили источники. Источники агентства также передают, что в субботу противоборствующие стороны в Судане - армия и Силы быстрого реагирования (СБР, вооруженные формирования) - обменялись ударами по позициям друг друга в столичной провинции Хартум. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более 3,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, свыше одного миллиона покинули страну с начала конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
https://ria.ru/20230804/sudan-1888289631.html
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в мире, хартум (город), судан, джидда, союз биатлонистов россии (сбр), оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Хартум (город), Судан, Джидда, Союз биатлонистов России (СБР), ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник
Взрыв в аэропорту Хартума прогремел, предположительно, на складе авиатоплива