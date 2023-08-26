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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 26.08.2023 (обновлено: 20:35 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/vzryv-1892436063.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске - РИА Новости, 26.08.2023
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске
В находящемся под контролем киевских властей Краматорске прогремел мощный взрыв, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T19:14
2023-08-26T20:35
краматорск
донецкая народная республика
киев
в мире
украина
владимир путин
днр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В находящемся под контролем киевских властей Краматорске прогремел мощный взрыв, пишет издание "Страна.ua". "Сообщают о мощных взрывах в Краматорске. Поднимается дым..." — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерство цифровой трансформации Украины, в подконтрольной киевскому режиму части ДНР объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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краматорск, донецкая народная республика, киев, в мире, украина, владимир путин, днр, вооруженные силы украины
Краматорск, Донецкая Народная Республика, Киев, В мире, Украина, Владимир Путин, ДНР, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске

В подконтрольном Киеву Краматорске прогремел мощный взрыв

© Фото очевидцаДым в Краматорске
Дым в Краматорске
© Фото очевидца
Дым в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В находящемся под контролем киевских властей Краматорске прогремел мощный взрыв, пишет издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о мощных взрывах в Краматорске. Поднимается дым..." — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты Министерство цифровой трансформации Украины, в подконтрольной киевскому режиму части ДНР объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.
ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеКраматорскДонецкая Народная РеспубликаКиевВ миреУкраинаВладимир ПутинДНРВооруженные силы Украины
 
 
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