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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске - РИА Новости, 26.08.2023

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске

В находящемся под контролем киевских властей Краматорске прогремел мощный взрыв, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T19:14

2023-08-26T19:14

2023-08-26T20:35

краматорск

донецкая народная республика

киев

в мире

украина

владимир путин

днр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В находящемся под контролем киевских властей Краматорске прогремел мощный взрыв, пишет издание "Страна.ua". "Сообщают о мощных взрывах в Краматорске. Поднимается дым..." — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерство цифровой трансформации Украины, в подконтрольной киевскому режиму части ДНР объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

краматорск

донецкая народная республика

киев

украина

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краматорск, донецкая народная республика, киев, в мире, украина, владимир путин, днр, вооруженные силы украины