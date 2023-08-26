https://ria.ru/20230826/vzryv-1892436063.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске - РИА Новости, 26.08.2023
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске
В находящемся под контролем киевских властей Краматорске прогремел мощный взрыв, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T19:14
2023-08-26T19:14
2023-08-26T20:35
краматорск
донецкая народная республика
киев
в мире
украина
владимир путин
днр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892438577_0:35:1281:755_1920x0_80_0_0_1be983214a193b238e503a36b0379c74.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В находящемся под контролем киевских властей Краматорске прогремел мощный взрыв, пишет издание "Страна.ua". "Сообщают о мощных взрывах в Краматорске. Поднимается дым..." — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерство цифровой трансформации Украины, в подконтрольной киевскому режиму части ДНР объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html
краматорск
донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892438577_125:0:1132:755_1920x0_80_0_0_6f74b5ff9c86995ad2a5528f342309c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краматорск, донецкая народная республика, киев, в мире, украина, владимир путин, днр, вооруженные силы украины
Краматорск, Донецкая Народная Республика, Киев, В мире, Украина, Владимир Путин, ДНР, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске
В подконтрольном Киеву Краматорске прогремел мощный взрыв