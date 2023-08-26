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При детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мирный житель
При детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.08.2023
При детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в населенном пункте Красная Поляна Донецкой Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T00:48
2023-08-26T00:48
2023-08-26T01:06
донецкая народная республика
волновахский район
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в населенном пункте Красная Поляна Донецкой Народной Республики, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Красная Поляна (Волновахский район): - по улице Краснооктябрьской, 65 в результате детонации ВОП ранен мужчина 1989 года рождения", — говорится в сообщении представительства.В СЦКК также заявили, что ВСУ за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 233 боеприпаса.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила с 18 по 24 августа в республике из-за действий украинских войск погибли не менее трех мирных жителей, 39 получили ранения, включая одного ребенка.Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9017 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 629, среди них 804 ребенка.
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892310181.html
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донецкая народная республика, волновахский район, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Волновахский район, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мирный житель
СЦКК: при детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина