https://ria.ru/20230826/vzryv-1892335921.html

При детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мирный житель

При детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.08.2023

При детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в населенном пункте Красная Поляна Донецкой Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T00:48

2023-08-26T00:48

2023-08-26T01:06

донецкая народная республика

волновахский район

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в населенном пункте Красная Поляна Донецкой Народной Республики, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Красная Поляна (Волновахский район): - по улице Краснооктябрьской, 65 в результате детонации ВОП ранен мужчина 1989 года рождения", — говорится в сообщении представительства.В СЦКК также заявили, что ВСУ за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 233 боеприпаса.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила с 18 по 24 августа в республике из-за действий украинских войск погибли не менее трех мирных жителей, 39 получили ранения, включая одного ребенка.Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9017 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 629, среди них 804 ребенка.

https://ria.ru/20230825/obstrel-1892310181.html

донецкая народная республика

волновахский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, волновахский район, сцкк, происшествия