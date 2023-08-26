https://ria.ru/20230826/vsu-1892461542.html
Целыми взводами. В США забили тревогу из-за неожиданного поведения ВСУ
Целыми взводами. В США забили тревогу из-за неожиданного поведения ВСУ - РИА Новости, 26.08.2023
Целыми взводами. В США забили тревогу из-за неожиданного поведения ВСУ
Украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью London... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T23:00
2023-08-26T23:00
2023-08-26T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью London Real."Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах", — отметил он.Макгрегор назвал положение украинских солдат трагическим и добавил, что это понимают и сами военные, находящиеся на передовой. По его словам, командиры ВСУ принимают решения о сдаче в плен, так как это остается единственным путем спасения раненных, которых руководство отказывается эвакуировать с фронта.Эксперт почеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери. Больницы переполнены, а многие раненые уже вряд ли смогут вернутся на фронт, пояснил он.Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий 24 июля заявил в эфире телеканала "Россия 24", что на Запорожском направлении украинские войска сдаются в плен группами вплоть до взвода.
https://ria.ru/20230826/brigada-1892426351.html
https://ria.ru/20230826/vsu-1892437319.html
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в мире, евгений балицкий, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Целыми взводами. В США забили тревогу из-за неожиданного поведения ВСУ
Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения