https://ria.ru/20230826/vsu-1892437319.html

Сдадут без боя. Зеленскому сделали мрачное предупреждение

Сдадут без боя. Зеленскому сделали мрачное предупреждение - РИА Новости, 26.08.2023

Сдадут без боя. Зеленскому сделали мрачное предупреждение

Вооруженные силы Украины не станут бороться за Харьков и оставят город в случае наступления российских войск, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T19:22

2023-08-26T19:22

2023-08-26T19:22

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не станут бороться за Харьков и оставят город в случае наступления российских войск, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty."Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость. <…> Его сдадут без боя", — отметил он.По мнению эксперта, когда украинская линия обороны падет, то они сразу отступят на другой берег Днепра, ВСУ не будут пытаться защитить город.При этом Риттер добавил, что на фоне текущих потерь украинской армии в ходе контрнаступления наиболее вероятным сценарием будет крах ВСУ еще до того, как Россия подойдет к Харькову.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20230826/vsu-1892419599.html

https://ria.ru/20230826/brigada-1892426351.html

харьков

россия

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в мире, харьков, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато