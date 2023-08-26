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По всему фронту. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ после удара России
По всему фронту. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ после удара России - РИА Новости, 26.08.2023
По всему фронту. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ после удара России
Вооруженные силы Украины оказались не способны противостоять наступлению российских войск, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T16:47
2023-08-26T16:47
2023-08-26T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
харьков
олег соскин
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались не способны противостоять наступлению российских войск, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот есть огромная угроза потери Купянска, <…> Харькова, тоже самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее", — отметил он.По словам эксперта, сейчас на фронте для Киева складывается тупиковая ситуация. Российская линия обороны оказалась непробиваемой, и ВСУ ничего не могут сделать на передовой.Он также добавил, что украинские войска несут огромные потери в ходе попытки наступления. Соскин полагает, что в таком положении наилучшем решением будет начать переговоры с Россией о прекращении огня.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html
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По всему фронту. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ после удара России
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не остановят наступление ВС России