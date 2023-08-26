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Несколько недель. Киеву открыли страшную правду о будущем контрнаступления
Несколько недель. Киеву открыли страшную правду о будущем контрнаступления - РИА Новости, 26.08.2023
Несколько недель. Киеву открыли страшную правду о будущем контрнаступления
У ВСУ есть еще пара недель, чтобы успеть достичь успеха на поле боя, потому что потом начнется сезон дождей, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:23
2023-08-26T11:23
2023-08-26T14:45
в мире
украина
киев
маркус райснер
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. У ВСУ есть еще пара недель, чтобы успеть достичь успеха на поле боя, потому что потом начнется сезон дождей, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в прямом эфире ZDFheute."Дело, конечно, в том, что исторически длительные наступления, не приводящие к существенным результатам, в большинстве случаев прекращаются", — сказал военный.По его мнению, время не на стороне украинских военных."Теперь у ВСУ есть еще несколько недель до следующего сезона дождей, потом до следующего сезона грязи, а там уже не за горами зима", — объяснил Райснер.Киев слишком активно бросает в бой резервы, в то время как их, наоборот, необходимо использовать более рационально и экономно, резюмировал военный.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Минобороны, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230826/vsu-1892352707.html
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в мире, украина, киев, маркус райснер, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Киев, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Несколько недель. Киеву открыли страшную правду о будущем контрнаступления
Австрийский полковник: у ВСУ осталось мало времени из-за скорой осени