https://ria.ru/20230826/vsu-1892352707.html

В США обратили внимание на странный способ Киева "поднять боевой дух" ВСУ

В США обратили внимание на странный способ Киева "поднять боевой дух" ВСУ - РИА Новости, 26.08.2023

В США обратили внимание на странный способ Киева "поднять боевой дух" ВСУ

Удары беспилотников по территории России призваны поднять дух деморализованных украинцев, пишет The New York Times. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T09:01

2023-08-26T09:01

2023-08-26T13:03

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специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Удары беспилотников по территории России призваны поднять дух деморализованных украинцев, пишет The New York Times."По словам официальных лиц США, эта тактика призвана продемонстрировать украинской общественности, что Киев все еще может нанести ответный удар", — говорится в публикации.Автор статьи подчеркнул, что поднятие боевого духа украинцев и ВСУ за счет таких символических атак особенно важно из-за застопорившегося контрнаступления.Официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в начала августа заявил, что подобные атаки будут продолжаться, хотя Киев прямо и не брал на себя ответственность за эти теракты, пишет газета. Несмотря на ограниченный эффект от атак, американские официальные лица, пожелавшие остаться инкогнито, заявили, что они также ожидают от Украины продолжения попыток ударить по России.Налеты беспилотниковВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, в ночь на 26 августа на подлете к Москве в Истринском районе удалось перехватить БПЛА. Накануне по одному украинскому дрону сбили в Калужской и Белгородской областях.В начале недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен. В итоге никто не пострадал.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заметил, что целями атак становятся жилые дома и из-за этого не всегда получается избегать незначительных повреждений, однако системы ПВО действуют эффективно.

https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892122230.html

https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html

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в мире, россия, сша, киев, вооруженные силы украины, украина, дмитрий песков