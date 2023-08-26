https://ria.ru/20230826/voda-1892381595.html

Регионы получат 843 миллиона рублей в рамках проекта "Чистая вода"

Регионы получат 843 миллиона рублей в рамках проекта "Чистая вода" - РИА Новости, 26.08.2023

Регионы получат 843 миллиона рублей в рамках проекта "Чистая вода"

Правительство России направит более 843 миллионов рублей регионам на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта "Чистая... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T12:52

2023-08-26T12:52

2023-08-26T12:52

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство России направит более 843 миллионов рублей регионам на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода", сообщается на сайте кабмина. "Правительство продолжает работу по обеспечению жителей регионов качественной питьевой водой в рамках федерального проекта "Чистая вода". В 2023 году ряд субъектов получит дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объём средств, который будет направлен в эти субъекты, превысит 843 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что дополнительные субсидии поступят в 11 регионов. Это Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Якутия, Карачаево-Черкесская Республика, а также Архангельская, Владимирская, Костромская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская области. Подчеркивается, что федеральное финансирование позволит обновить систему водоснабжения и поможет в реализации федерального проекта "Чистая вода". Цель проекта – обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей России. В федеральном бюджете на мероприятия этого проекта в 2023 году предусмотрено 46,6 миллиардов рублей, в 2024 году – 26,8 миллиарда.

https://ria.ru/20220830/voda-1813225653.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф