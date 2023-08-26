https://ria.ru/20230826/voda-1892381595.html
Регионы получат 843 миллиона рублей в рамках проекта "Чистая вода"
Регионы получат 843 миллиона рублей в рамках проекта "Чистая вода" - РИА Новости, 26.08.2023
Регионы получат 843 миллиона рублей в рамках проекта "Чистая вода"
Правительство России направит более 843 миллионов рублей регионам на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта "Чистая... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:52
2023-08-26T12:52
2023-08-26T12:52
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство России направит более 843 миллионов рублей регионам на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода", сообщается на сайте кабмина. "Правительство продолжает работу по обеспечению жителей регионов качественной питьевой водой в рамках федерального проекта "Чистая вода". В 2023 году ряд субъектов получит дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объём средств, который будет направлен в эти субъекты, превысит 843 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что дополнительные субсидии поступят в 11 регионов. Это Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Якутия, Карачаево-Черкесская Республика, а также Архангельская, Владимирская, Костромская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская области. Подчеркивается, что федеральное финансирование позволит обновить систему водоснабжения и поможет в реализации федерального проекта "Чистая вода". Цель проекта – обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей России. В федеральном бюджете на мероприятия этого проекта в 2023 году предусмотрено 46,6 миллиардов рублей, в 2024 году – 26,8 миллиарда.
https://ria.ru/20220830/voda-1813225653.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Регионы получат 843 миллиона рублей в рамках проекта "Чистая вода"
Правительство направит 843 млн руб регионам на обновление системы водоснабжения
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Правительство России направит более 843 миллионов рублей регионам на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода", сообщается на сайте
кабмина.
«
"Правительство продолжает работу по обеспечению жителей регионов качественной питьевой водой в рамках федерального проекта "Чистая вода". В 2023 году ряд субъектов получит дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объём средств, который будет направлен в эти субъекты, превысит 843 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительные субсидии поступят в 11 регионов. Это Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Якутия, Карачаево-Черкесская Республика, а также Архангельская, Владимирская, Костромская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская области.
Подчеркивается, что федеральное финансирование позволит обновить систему водоснабжения и поможет в реализации федерального проекта "Чистая вода". Цель проекта – обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей России. В федеральном бюджете на мероприятия этого проекта в 2023 году предусмотрено 46,6 миллиардов рублей, в 2024 году – 26,8 миллиарда.
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