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В МИД прокомментировали вопрос с визами для российской делегации на ГА ООН

В МИД прокомментировали вопрос с визами для российской делегации на ГА ООН - РИА Новости, 26.08.2023

В МИД прокомментировали вопрос с визами для российской делегации на ГА ООН

Россия готова к любому развитию событий по вопросу выдачи американских виз членам российской делегации и журналистам на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T07:55

2023-08-26T07:55

2023-08-26T16:35

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия готова к любому развитию событий по вопросу выдачи американских виз членам российской делегации и журналистам на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока признаков того, что произойдет какой-то срыв, нет, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В делегацию войдут замглавы МИД России Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя, а также Леонид Слуцкий."Пока признаков того, что здесь произойдет какой-то срыв, я не вижу. Продолжаем настойчиво работать. Документы в американское посольство сданы. Я думаю, что когда уже до мероприятия останется времени поменьше, мы поделимся той информацией, которая будет на тот момент. Я подтверждаю то, что говорилось и раньше, — плотная работа с американцами по этим вопросам ведется. Не только здесь в Москве, но и по линии нашего посольства в Вашингтоне", — сказал он в беседе с агентством.Однако поведение американцев непредсказуемо, указал Рябков, поэтому "может произойти все что угодно, мы готовы к любому развитию"."Мы призываем американских коллег выполнить свои обязательства в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН. Это в полной мере относится и к совершенно очевидному вопросу о необходимости выдачи виз журналистам, которые туда направляются для освещения этого важного международного события", — добавил дипломат.Глава МИД России Лавров в апреле посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.

https://ria.ru/20230815/otkaz-1890087083.html

https://ria.ru/20230801/vizy-1887488843.html

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