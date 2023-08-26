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В Винницкой области на Украине выявили очаг африканской чумы свиней
В Винницкой области на Украине выявили очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 26.08.2023
В Винницкой области на Украине выявили очаг африканской чумы свиней
Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на территории Винницкой области на Украине, сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:20
2023-08-26T22:20
2023-08-26T22:20
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на территории Винницкой области на Украине, сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области. "Согласно оперативной информации главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области, в одном из государственных хозяйств Калиновской городской территориальной общины Хмельницкого района Винницкой области зарегистрирован случай заболевания африканской чумой свиней. С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотической ячейки, зоны защиты и надзора", - говорится в сообщении службы в социальной сети Facebook*. В Госпродпотребслужбе добавили, что в очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. Субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по разведению, содержанию свиней, рекомендовано не сотрудничать с указанной территорией. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, винницкая область, украина, россия
В мире, Винницкая область, Украина, Россия
В Винницкой области на Украине выявили очаг африканской чумы свиней
В Винницкой области на Украине выявили очаг вируса африканской чумы свиней
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на территории Винницкой области на Украине, сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.
"Согласно оперативной информации главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области, в одном из государственных хозяйств Калиновской городской территориальной общины Хмельницкого района Винницкой области зарегистрирован случай заболевания африканской чумой свиней. С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотической ячейки, зоны защиты и надзора", - говорится в сообщении службы в социальной сети Facebook*.
В Госпродпотребслужбе добавили, что в очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. Субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по разведению, содержанию свиней, рекомендовано не сотрудничать с указанной территорией.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.