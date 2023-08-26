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В Винницкой области на Украине выявили очаг африканской чумы свиней

В Винницкой области на Украине выявили очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 26.08.2023

В Винницкой области на Украине выявили очаг африканской чумы свиней

Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на территории Винницкой области на Украине, сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T22:20

2023-08-26T22:20

2023-08-26T22:20

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на территории Винницкой области на Украине, сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области. "Согласно оперативной информации главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области, в одном из государственных хозяйств Калиновской городской территориальной общины Хмельницкого района Винницкой области зарегистрирован случай заболевания африканской чумой свиней. С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотической ячейки, зоны защиты и надзора", - говорится в сообщении службы в социальной сети Facebook*. В Госпродпотребслужбе добавили, что в очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. Субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по разведению, содержанию свиней, рекомендовано не сотрудничать с указанной территорией. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html

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в мире, винницкая область, украина, россия