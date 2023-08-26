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Дептранс Москвы рассказал о самых необычных забытых пассажирами вещах - РИА Новости, 26.08.2023
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16:13 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/veschi-1892412918.html
Дептранс Москвы рассказал о самых необычных забытых пассажирами вещах
Дептранс Москвы рассказал о самых необычных забытых пассажирами вещах - РИА Новости, 26.08.2023
Дептранс Москвы рассказал о самых необычных забытых пассажирами вещах
Департамент транспорта Москвы рассказал в Telegram-канале о самых необычных находках на складе забытых вещей, среди них - казаны для плова, купальные... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T16:13
2023-08-26T16:13
москва
общество
максим ликсутов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рассказал в Telegram-канале о самых необычных находках на складе забытых вещей, среди них - казаны для плова, купальные принадлежности и виолончель. "Казаны для плова и купальные принадлежности - это одни из самых необычных находок, которые попадали на склад забытых вещей за лето. Как рассказал Максим Ликсутов, с начала года туда поступило почти 30 тысяч предметов. Из них 8,2 тысяч - за лето. Чаще всего в теплый сезон пассажиры забывали в метро зонты - 1,1 тысяч На прошлой неделе девушка обратилась на склад забытых вещей, потому что оставила в метро виолончель", - говорится в сообщении дептранса. Добавляется, что склады работают каждый день с 8:00 до 20:00 на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр".
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москва, общество, максим ликсутов
Москва, Общество, Максим Ликсутов
Дептранс Москвы рассказал о самых необычных забытых пассажирами вещах

Дептранс Москвы рассказал о самых необычных находках на складе забытых вещей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии Московского метро
Поезд на станции Кленовый бульвар Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поезд на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии Московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рассказал в Telegram-канале о самых необычных находках на складе забытых вещей, среди них - казаны для плова, купальные принадлежности и виолончель.
«
"Казаны для плова и купальные принадлежности - это одни из самых необычных находок, которые попадали на склад забытых вещей за лето. Как рассказал Максим Ликсутов, с начала года туда поступило почти 30 тысяч предметов. Из них 8,2 тысяч - за лето. Чаще всего в теплый сезон пассажиры забывали в метро зонты - 1,1 тысяч На прошлой неделе девушка обратилась на склад забытых вещей, потому что оставила в метро виолончель", - говорится в сообщении дептранса.
Добавляется, что склады работают каждый день с 8:00 до 20:00 на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр".
Открытие второго участка Некрасовской линии метро - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
В приложении "Метро Москвы" теперь можно сообщить о забытой вещи
7 января 2021, 16:38
 
МоскваОбществоМаксим Ликсутов
 
 
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