https://ria.ru/20230826/veschi-1892412918.html

Дептранс Москвы рассказал о самых необычных забытых пассажирами вещах

Дептранс Москвы рассказал о самых необычных забытых пассажирами вещах - РИА Новости, 26.08.2023

Дептранс Москвы рассказал о самых необычных забытых пассажирами вещах

Департамент транспорта Москвы рассказал в Telegram-канале о самых необычных находках на складе забытых вещей, среди них - казаны для плова, купальные... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T16:13

2023-08-26T16:13

2023-08-26T16:13

москва

общество

максим ликсутов

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рассказал в Telegram-канале о самых необычных находках на складе забытых вещей, среди них - казаны для плова, купальные принадлежности и виолончель. "Казаны для плова и купальные принадлежности - это одни из самых необычных находок, которые попадали на склад забытых вещей за лето. Как рассказал Максим Ликсутов, с начала года туда поступило почти 30 тысяч предметов. Из них 8,2 тысяч - за лето. Чаще всего в теплый сезон пассажиры забывали в метро зонты - 1,1 тысяч На прошлой неделе девушка обратилась на склад забытых вещей, потому что оставила в метро виолончель", - говорится в сообщении дептранса. Добавляется, что склады работают каждый день с 8:00 до 20:00 на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр".

https://ria.ru/20210107/metro-1592254947.html

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москва, общество, максим ликсутов