https://ria.ru/20230826/vengriya-1892390553.html

Венгрии повезло остаться в стороне от конфликта на Украине, заявил Сийярто

Венгрии повезло остаться в стороне от конфликта на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 26.08.2023

Венгрии повезло остаться в стороне от конфликта на Украине, заявил Сийярто

Венгрия считает своим успехом, что ей удалось остаться в стороне от конфликта на Украине и не участвовать в его эскалации, несмотря на международное давление,... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:05

2023-08-26T14:05

2023-08-26T14:05

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Венгрия считает своим успехом, что ей удалось остаться в стороне от конфликта на Украине и не участвовать в его эскалации, несмотря на международное давление, заявил на конференции Tranzit венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы можем говорить о своем успехе, потому что за полтора года нам успешно удалось остаться в стороне от войны, идущей по соседству. Это при нормальных обстоятельствах тоже серьезное достижение, а вы подумайте о давлении на нас со стороны мира!", - сказал Сийярто, выступая на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1. "Единственный курс во внешней политике, содержащий мораль, в случае войны - это сохранение человеческих жизней. И все, что этому противоречит, я считаю, не может содержать мораль. Мы не способствовали ни одной гибели и не принимали участие ни в одной попытке эскалации", - отметил он. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230826/peregovory-1892365352.html

венгрия

украина

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто