Рейтинг@Mail.ru
Венгрии повезло остаться в стороне от конфликта на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/vengriya-1892390553.html
Венгрии повезло остаться в стороне от конфликта на Украине, заявил Сийярто
Венгрии повезло остаться в стороне от конфликта на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 26.08.2023
Венгрии повезло остаться в стороне от конфликта на Украине, заявил Сийярто
Венгрия считает своим успехом, что ей удалось остаться в стороне от конфликта на Украине и не участвовать в его эскалации, несмотря на международное давление,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:05
2023-08-26T14:05
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153177/08/1531770866_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_5511e1c29f0fade9eb24b78b4eeb1bd3.jpg
БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Венгрия считает своим успехом, что ей удалось остаться в стороне от конфликта на Украине и не участвовать в его эскалации, несмотря на международное давление, заявил на конференции Tranzit венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы можем говорить о своем успехе, потому что за полтора года нам успешно удалось остаться в стороне от войны, идущей по соседству. Это при нормальных обстоятельствах тоже серьезное достижение, а вы подумайте о давлении на нас со стороны мира!", - сказал Сийярто, выступая на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1. "Единственный курс во внешней политике, содержащий мораль, в случае войны - это сохранение человеческих жизней. И все, что этому противоречит, я считаю, не может содержать мораль. Мы не способствовали ни одной гибели и не принимали участие ни в одной попытке эскалации", - отметил он. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20230826/peregovory-1892365352.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153177/08/1531770866_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_2ec565c04ee237e64ed273fc93284a7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто
Венгрии повезло остаться в стороне от конфликта на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия считает успехом то, что не участвует в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Венгрия считает своим успехом, что ей удалось остаться в стороне от конфликта на Украине и не участвовать в его эскалации, несмотря на международное давление, заявил на конференции Tranzit венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы можем говорить о своем успехе, потому что за полтора года нам успешно удалось остаться в стороне от войны, идущей по соседству. Это при нормальных обстоятельствах тоже серьезное достижение, а вы подумайте о давлении на нас со стороны мира!", - сказал Сийярто, выступая на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1.
"Единственный курс во внешней политике, содержащий мораль, в случае войны - это сохранение человеческих жизней. И все, что этому противоречит, я считаю, не может содержать мораль. Мы не способствовали ни одной гибели и не принимали участие ни в одной попытке эскалации", - отметил он.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Президент Венгрии считает, что пришло время для мирного плана по Украине
11:03
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала