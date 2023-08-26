https://ria.ru/20230826/uscherb-1892339822.html

В ЕС забили тревогу из-за ущерба, нанесенного Украиной

В ЕС забили тревогу из-за ущерба, нанесенного Украиной - РИА Новости, 26.08.2023

В ЕС забили тревогу из-за ущерба, нанесенного Украиной

Уровень банкротства в европейских компаниях достиг высочайшего уровня за последние годы, однако ЕС продолжает спонсировать Украину в ущерб собственной... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T02:53

2023-08-26T02:53

2023-08-26T02:53

цены на нефть

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евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Уровень банкротства в европейских компаниях достиг высочайшего уровня за последние годы, однако ЕС продолжает спонсировать Украину в ущерб собственной экономике. Об этом сообщает издание PressTV."Европейский союз продолжит поставлять оружие Украине в конфликте против России несмотря на то, что банкротства бизнеса в европейских странах достигли самого высокого уровня за последние годы", — говорится в сообщении.Официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано рассказал изданию, что ЕС продолжит поддерживать Киев "столько, сколько нужно". Однако, отметил журналист, своим высказыванием политик лишь преуменьшил опасения по поводу грядущего кризиса, затрагивающего стоимость проживания в Европе.Кроме того, добавил обозреватель, все больше экспертов соглашаются с тем, что антироссийские санкции нанесли огромный ущерб ЕС.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890516355.html

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цены на нефть, украина, европа, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире