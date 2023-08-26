МИД Венгрии: ЕС оказался неспособен приблизить мир на Украине
Сийярто: ЕС оказался неспособен приблизить мир на Украине и гордится этим
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Евросоюз оказался неспособен приблизить мир на Украине и испытывает гордость из-за этого, хотя его конкурентноспособность вследствие конфликта находится на максимально низком уровне, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Евросоюз как одна из самых сильных политических интеграций в мире был неспособен достичь того, чтобы мы оказались хотя бы на шаг ближе к миру. Был неспособен достичь. И даже - что еще большая проблема - гордится этим", - сказал Сийярто, выступая на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1.
По его словам, риск эскалации конфликта сейчас выше, чем ранее, а "конкурентноспособность Евросоюза в качестве политической и экономической интеграции хуже, чем когда-либо".
Сийярто отметил, что "несколько политиков в Европе подвержены военному психозу, а население Европы нет". "Ни венгры, ни европейцы не ответственны за эту войну, поэтому совершенно неправильно и морально нисколько не обоснованно заставлять нас или европейцев платить за нее... Никто не воюет за нас, каждый воюет за себя", - добавил он.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Орбан заявлял, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.