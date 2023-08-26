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В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892388041.html
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2023
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников
В составе Военно-морских сил Украины начало действовать отдельное подразделение морских беспилотников, новосозданной бригаде вручен боевой флаг, сообщает... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:36
2023-08-26T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В составе Военно-морских сил Украины начало действовать отдельное подразделение морских беспилотников, новосозданной бригаде вручен боевой флаг, сообщает пресс-служба ведомства; в России действия Киева с применением морских дронов сравнивали с методами террористов. "Владимир Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*.О существовании такого подразделения ранее публично не сообщалось. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк называл морские беспилотники "уникальным изобретением" СБУ. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее отмечал, что "при координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов", одним из таких эпизодов, по его словам, стал "теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане". Это происходит оттого, что "США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", отмечал он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230816/kadry-1890422256.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников

Зеленский вручил боевой флаг новой бригаде беспилотников спецназа ВМС Украины

Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В составе Военно-морских сил Украины начало действовать отдельное подразделение морских беспилотников, новосозданной бригаде вручен боевой флаг, сообщает пресс-служба ведомства; в России действия Киева с применением морских дронов сравнивали с методами террористов.
«
"Владимир Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*.
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О существовании такого подразделения ранее публично не сообщалось. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк называл морские беспилотники "уникальным изобретением" СБУ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее отмечал, что "при координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов", одним из таких эпизодов, по его словам, стал "теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане". Это происходит оттого, что "США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", отмечал он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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