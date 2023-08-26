https://ria.ru/20230826/ukraina-1892388041.html
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2023
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников
В составе Военно-морских сил Украины начало действовать отдельное подразделение морских беспилотников, новосозданной бригаде вручен боевой флаг, сообщает... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:36
2023-08-26T13:36
2023-08-26T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В составе Военно-морских сил Украины начало действовать отдельное подразделение морских беспилотников, новосозданной бригаде вручен боевой флаг, сообщает пресс-служба ведомства; в России действия Киева с применением морских дронов сравнивали с методами террористов. "Владимир Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*.О существовании такого подразделения ранее публично не сообщалось. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк называл морские беспилотники "уникальным изобретением" СБУ. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее отмечал, что "при координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов", одним из таких эпизодов, по его словам, стал "теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане". Это происходит оттого, что "США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", отмечал он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230816/kadry-1890422256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников
Зеленский вручил боевой флаг новой бригаде беспилотников спецназа ВМС Украины
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В составе Военно-морских сил Украины начало действовать отдельное подразделение морских беспилотников, новосозданной бригаде вручен боевой флаг, сообщает пресс-служба ведомства; в России действия Киева с применением морских дронов сравнивали с методами террористов.
«
"Владимир Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*.
СБУ опубликовала новые кадры атаки на Крымский мост морскими беспилотниками
О существовании такого подразделения ранее публично не сообщалось. Глава службы безопасности Украины (СБУ
) Василий Малюк называл морские беспилотники "уникальным изобретением" СБУ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее отмечал, что "при координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов", одним из таких эпизодов, по его словам, стал "теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане". Это происходит оттого, что "США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", отмечал он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В России разработали портативные РЛС для защиты от морских беспилотников