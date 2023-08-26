https://ria.ru/20230826/ukraina-1892386016.html

В Харьковской области сообщили о повреждении энергосистемы

В Харьковской области сообщили о повреждении энергосистемы - РИА Новости, 26.08.2023

В Харьковской области сообщили о повреждении энергосистемы

Порядка 10 тысяч человек остались без электроэнергии в 34 населенных пунктах Харьковской области Украины из-за повреждений в энергосистеме, также поврежден... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T13:22

2023-08-26T13:22

2023-08-26T13:22

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек остались без электроэнергии в 34 населенных пунктах Харьковской области Украины из-за повреждений в энергосистеме, также поврежден газопровод, сообщили в субботу в Telegram-канале украинского министерства энергетики. "️Ночью из-за обстрела в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 киловатт, обесточены 34 населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей. Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в поставках", - говорится в сообщении Минэнерго страны. Отмечается, что также электроэнергии нет у части абонентов в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Кроме того, без света остаются населенные пункты, расположенные в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ. В ведомстве отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. "В Николаевской области из-за попадания птиц на линии краткосрочно отключались две воздушные линии электропередачи 150 киловатт. При этом отключались две подстанции 150 киловатт, что привело к разгрузке двух ветровых электростанций. Работа сетей и ВЭС возобновлена", - добавили в министерстве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230826/lep-1892352523.html

https://ria.ru/20230826/povrezhdenie-1892350952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина