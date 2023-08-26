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В Харьковской области сообщили о повреждении энергосистемы
В Харьковской области сообщили о повреждении энергосистемы - РИА Новости, 26.08.2023
В Харьковской области сообщили о повреждении энергосистемы
Порядка 10 тысяч человек остались без электроэнергии в 34 населенных пунктах Харьковской области Украины из-за повреждений в энергосистеме, также поврежден... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:22
2023-08-26T13:22
2023-08-26T13:22
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек остались без электроэнергии в 34 населенных пунктах Харьковской области Украины из-за повреждений в энергосистеме, также поврежден газопровод, сообщили в субботу в Telegram-канале украинского министерства энергетики. "️Ночью из-за обстрела в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 киловатт, обесточены 34 населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей. Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в поставках", - говорится в сообщении Минэнерго страны. Отмечается, что также электроэнергии нет у части абонентов в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Кроме того, без света остаются населенные пункты, расположенные в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ. В ведомстве отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. "В Николаевской области из-за попадания птиц на линии краткосрочно отключались две воздушные линии электропередачи 150 киловатт. При этом отключались две подстанции 150 киловатт, что привело к разгрузке двух ветровых электростанций. Работа сетей и ВЭС возобновлена", - добавили в министерстве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230826/lep-1892352523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области сообщили о повреждении энергосистемы
Минэнерго Украины: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Порядка 10 тысяч человек остались без электроэнергии в 34 населенных пунктах Харьковской области Украины из-за повреждений в энергосистеме, также поврежден газопровод, сообщили в субботу в Telegram-канале
украинского министерства энергетики.
"️Ночью из-за обстрела в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 киловатт, обесточены 34 населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей. Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в поставках", - говорится в сообщении Минэнерго страны.
В украинском Никополе пострадали линии электропередачи
Отмечается, что также электроэнергии нет у части абонентов в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях
. Кроме того, без света остаются населенные пункты, расположенные в подконтрольных Киеву
частях Запорожской и Херсонской областей
РФ.
В ведомстве отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
"В Николаевской области
из-за попадания птиц на линии краткосрочно отключались две воздушные линии электропередачи 150 киловатт. При этом отключались две подстанции 150 киловатт, что привело к разгрузке двух ветровых электростанций. Работа сетей и ВЭС возобновлена", - добавили в министерстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
В Херсоне получило повреждение предприятие