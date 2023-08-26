https://ria.ru/20230826/ukraina-1892376095.html
Россия в очередной раз призвала НАТО прекратить спонсировать Киев
Россия в очередной раз призвала НАТО прекратить спонсировать Киев - РИА Новости, 26.08.2023
Россия в очередной раз призвала НАТО прекратить спонсировать Киев
Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать оружием Киев и задуматься о делах "у себя дома", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:12
2023-08-26T12:12
2023-08-26T12:12
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать оружием Киев и задуматься о делах "у себя дома", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства. "Вполне естественно, что люди на Западе все больше беспокоятся о том, куда деваются отправленные властями их государств Киеву миллиарды долларов, которые могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан. Россия в очередной раз призывает руководство стран НАТО вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима Владимира Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ. Представитель МИД напомнила, что один из кандидатов в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, заявил, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины катастрофой. В то же время, добавила Захарова, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор недавно призвала прекратить спонсировать Киев, отметив, что санкции провалились, поскольку РФ становится богаче, а США - беднее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сша, мария захарова, нато, владимир зеленский, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Мария Захарова, НАТО, Владимир Зеленский, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия в очередной раз призвала НАТО прекратить спонсировать Киев
Захарова: РФ снова призывает страны НАТО прекратить накачивать оружием Киев