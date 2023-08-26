https://ria.ru/20230826/ukraina-1892335068.html

Эксперт рассказал, сколько мужчин уехало с Украины

Эксперт рассказал, сколько мужчин уехало с Украины - РИА Новости, 26.08.2023

Эксперт рассказал, сколько мужчин уехало с Украины

Среди всех выехавших с Украины за рубеж, за исключением России, на фоне конфликта в стране, примерно треть составляют лица мужского пола. Об этом заявил изданию РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T00:22

2023-08-26T00:22

2023-08-26T09:55

в мире

украина

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Среди всех выехавших с Украины за рубеж, за исключением России, на фоне конфликта в стране, примерно треть составляют лица мужского пола. Об этом заявил изданию "Страна.ua" заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун. "Около двух третей — это женщины, и треть — мужчины. Это около 35%", — приводит слова эксперта издание.По его словам, 17% уехавших — мальчики и юноши до 18 лет, еще 17% — совершеннолетние мужчины. "Где-то 5% или даже меньше — мужчины пенсионного возраста", — сказал он. Эксперт также добавил, что всего за границу выехали около пяти миллионов человек, при этом не учитываются те, кто уехал в Россию. В конце июля пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что с февраля 2022 года на пунктах пропуска было пресечено более шести тысяч попыток пересечь границу по поддельным документам. Около 13,5 тысячи человек, пытавшихся пересечь украинскую границу пешком, были задержаны вне пунктов пропуска. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230722/eks-voenkom-1885751365.html

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