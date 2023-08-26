Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько мужчин уехало с Украины - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 26.08.2023 (обновлено: 09:55 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892335068.html
Эксперт рассказал, сколько мужчин уехало с Украины
Эксперт рассказал, сколько мужчин уехало с Украины - РИА Новости, 26.08.2023
Эксперт рассказал, сколько мужчин уехало с Украины
Среди всех выехавших с Украины за рубеж, за исключением России, на фоне конфликта в стране, примерно треть составляют лица мужского пола. Об этом заявил изданию РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T00:22
2023-08-26T09:55
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6225bc7ad162abb71f51f9f8d7b44a04.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Среди всех выехавших с Украины за рубеж, за исключением России, на фоне конфликта в стране, примерно треть составляют лица мужского пола. Об этом заявил изданию "Страна.ua" заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун. &quot;Около двух третей — это женщины, и треть — мужчины. Это около 35%&quot;, — приводит слова эксперта издание.По его словам, 17% уехавших — мальчики и юноши до 18 лет, еще 17% — совершеннолетние мужчины. "Где-то 5% или даже меньше — мужчины пенсионного возраста", — сказал он. Эксперт также добавил, что всего за границу выехали около пяти миллионов человек, при этом не учитываются те, кто уехал в Россию. В конце июля пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что с февраля 2022 года на пунктах пропуска было пресечено более шести тысяч попыток пересечь границу по поддельным документам. Около 13,5 тысячи человек, пытавшихся пересечь украинскую границу пешком, были задержаны вне пунктов пропуска. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230722/eks-voenkom-1885751365.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_731a2b9d69915b45123b1120b552381d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Эксперт рассказал, сколько мужчин уехало с Украины

Эксперт: треть уехавших с Украины во время конфликта составляют мужчины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте на польско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Среди всех выехавших с Украины за рубеж, за исключением России, на фоне конфликта в стране, примерно треть составляют лица мужского пола. Об этом заявил изданию "Страна.ua" заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун.
«

"Около двух третей — это женщины, и треть — мужчины. Это около 35%", — приводит слова эксперта издание.

По его словам, 17% уехавших — мальчики и юноши до 18 лет, еще 17% — совершеннолетние мужчины. "Где-то 5% или даже меньше — мужчины пенсионного возраста", — сказал он.
Эксперт также добавил, что всего за границу выехали около пяти миллионов человек, при этом не учитываются те, кто уехал в Россию.
В конце июля пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что с февраля 2022 года на пунктах пропуска было пресечено более шести тысяч попыток пересечь границу по поддельным документам. Около 13,5 тысячи человек, пытавшихся пересечь украинскую границу пешком, были задержаны вне пунктов пропуска.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Подозреваемый одесский экс-военком уехал за границу, пишут СМИ
22 июля, 23:44
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала