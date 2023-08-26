https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины

Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины - РИА Новости, 26.08.2023

Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины

Для нас вопрос о победе над киевским режимом никогда не стоял: мы однозначно победим, и все цели СВО рано или поздно будут достигнуты. Но Запад, много лет... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:00

2023-08-26T08:00

2023-08-26T08:00

украина

россия

сша

марк милли

нато

пентагон

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_494:345:3083:1801_1920x0_80_0_0_792e10a1a459863f5ef6b2c20895104e.jpg

Для нас вопрос о победе над киевским режимом никогда не стоял: мы однозначно победим, и все цели СВО рано или поздно будут достигнуты. Но Запад, много лет готовивший из Украины антироссийский плацдарм и даровое "мясо", в начале СВО был абсолютно уверен в скором и унизительном сокрушении России с помощью многомиллиардной помощи Киеву и поставок рекордного количества современного оружия.Достаточно долго западные СМИ поддерживали видимость, что у маркизы все хорошо, но в итоге натягивать невидимое платье на голого короля стало невозможно, и где-то в высоких вашингтонских кабинетах недавно было принято решение начать операцию "Ы" и готовить свою аудиторию к неизбежному исходу.Забавно наблюдать, как нарратив в западных СМИ, долго державшийся в состояниях "эйфория", "гнев" и "отрицание", на наших глазах быстро превращается в "принятие" и "торг".Мы уже привыкли к работе СМИ Запада по единой методичке, и, судя по всему, в течение двух последних недель она пришла всем, в результате чего на большинстве ведущих онлайн-изданий Европы и США вышли публикации с весьма характерными посылами.The Telegraph:The Hill:Foreign Policy:The New Statesman:Unherd:Вишенкой на этом праздничном торте стала статья под красноречивым названием "Почему сейчас Украине почти невозможно выиграть войну?", где для западной аудитории по полочкам раскладывается, почему нужно сворачивать этот цирк и спокойно ехать дальше.Во-первых, США и НАТО больше боятся войны на своей территории, чем территориальных приобретений России. Россия уже контролирует почти 20 процентов земель Украины, и в будущем эта пропорция, скорее всего, увеличится.Во-вторых, Россия уничтожила порядка 70 процентов инфраструктуры Украины, и восстановить ее уже практически невозможно.В-третьих, армия России имеет большую численность и значительный мобилизационный потенциал. У нее более 4000 боеспособных танков, которые готовы пойти в наступление в любой момент.В-четвертых, у Украины кончаются солдаты. Огромная часть населения бежала за границу. После уже восьмой волны мобилизации на фронт забирают мужчин старше 60 лет.В-пятых, Россия может выйти из этой войны не только как военный, но и как политический победитель. Нынешняя ситуация и состояние западной поддержки неизбежно ведут к переговорам.Финальным штрихом к вышеперечисленным откровениям может стать эволюция взглядов в высшем военном руководстве США. Например, в январе этого года председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли с пеной у рта заявлял, что "Украина проведет значительную тактическую или фронтовую операцию и освободит настолько много территорий, насколько возможно". На прошлой неделе ему вставили другую перфокарту, и теперь он говорит, что "Украина может достичь этих целей — возможно, вероятно — с помощью каких-то дипломатических средств".Мы можем поздравить американских генералов и авторов методичек для западных СМИ с тем, что для них начинает доходить очевидное.Но у нас для них есть плохая новость: пока они не спеша готовят свою аудиторию к переговорам и "тяжелым решениям", может статься так, что переговоры на Украине будет вести уже не с кем, а если даже и будет с кем, то перемирие темой для обсуждения не будет точно.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

https://ria.ru/20230821/styd-1891189640.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

украина, россия, сша, марк милли, нато, пентагон, аналитика