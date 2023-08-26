https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html
Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины
Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины - РИА Новости, 26.08.2023
Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины
Для нас вопрос о победе над киевским режимом никогда не стоял: мы однозначно победим, и все цели СВО рано или поздно будут достигнуты. Но Запад, много лет... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:00
2023-08-26T08:00
2023-08-26T08:00
украина
россия
сша
марк милли
нато
пентагон
аналитика
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Для нас вопрос о победе над киевским режимом никогда не стоял: мы однозначно победим, и все цели СВО рано или поздно будут достигнуты. Но Запад, много лет готовивший из Украины антироссийский плацдарм и даровое "мясо", в начале СВО был абсолютно уверен в скором и унизительном сокрушении России с помощью многомиллиардной помощи Киеву и поставок рекордного количества современного оружия.Достаточно долго западные СМИ поддерживали видимость, что у маркизы все хорошо, но в итоге натягивать невидимое платье на голого короля стало невозможно, и где-то в высоких вашингтонских кабинетах недавно было принято решение начать операцию "Ы" и готовить свою аудиторию к неизбежному исходу.Забавно наблюдать, как нарратив в западных СМИ, долго державшийся в состояниях "эйфория", "гнев" и "отрицание", на наших глазах быстро превращается в "принятие" и "торг".Мы уже привыкли к работе СМИ Запада по единой методичке, и, судя по всему, в течение двух последних недель она пришла всем, в результате чего на большинстве ведущих онлайн-изданий Европы и США вышли публикации с весьма характерными посылами.The Telegraph:The Hill:Foreign Policy:The New Statesman:Unherd:Вишенкой на этом праздничном торте стала статья под красноречивым названием "Почему сейчас Украине почти невозможно выиграть войну?", где для западной аудитории по полочкам раскладывается, почему нужно сворачивать этот цирк и спокойно ехать дальше.Во-первых, США и НАТО больше боятся войны на своей территории, чем территориальных приобретений России. Россия уже контролирует почти 20 процентов земель Украины, и в будущем эта пропорция, скорее всего, увеличится.Во-вторых, Россия уничтожила порядка 70 процентов инфраструктуры Украины, и восстановить ее уже практически невозможно.В-третьих, армия России имеет большую численность и значительный мобилизационный потенциал. У нее более 4000 боеспособных танков, которые готовы пойти в наступление в любой момент.В-четвертых, у Украины кончаются солдаты. Огромная часть населения бежала за границу. После уже восьмой волны мобилизации на фронт забирают мужчин старше 60 лет.В-пятых, Россия может выйти из этой войны не только как военный, но и как политический победитель. Нынешняя ситуация и состояние западной поддержки неизбежно ведут к переговорам.Финальным штрихом к вышеперечисленным откровениям может стать эволюция взглядов в высшем военном руководстве США. Например, в январе этого года председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли с пеной у рта заявлял, что "Украина проведет значительную тактическую или фронтовую операцию и освободит настолько много территорий, насколько возможно". На прошлой неделе ему вставили другую перфокарту, и теперь он говорит, что "Украина может достичь этих целей — возможно, вероятно — с помощью каких-то дипломатических средств".Мы можем поздравить американских генералов и авторов методичек для западных СМИ с тем, что для них начинает доходить очевидное.Но у нас для них есть плохая новость: пока они не спеша готовят свою аудиторию к переговорам и "тяжелым решениям", может статься так, что переговоры на Украине будет вести уже не с кем, а если даже и будет с кем, то перемирие темой для обсуждения не будет точно.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
https://ria.ru/20230821/styd-1891189640.html
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
украина, россия, сша, марк милли, нато, пентагон, аналитика
Украина, Россия, США, Марк Милли, НАТО, Пентагон, Аналитика
Для нас вопрос о победе над киевским режимом никогда не стоял: мы однозначно победим, и все цели СВО рано или поздно будут достигнуты. Но Запад, много лет готовивший из Украины антироссийский плацдарм и даровое "мясо", в начале СВО был абсолютно уверен в скором и унизительном сокрушении России с помощью многомиллиардной помощи Киеву и поставок рекордного количества современного оружия.
Достаточно долго западные СМИ поддерживали видимость, что у маркизы все хорошо, но в итоге натягивать невидимое платье на голого короля стало невозможно, и где-то в высоких вашингтонских кабинетах недавно было принято решение начать операцию "Ы" и готовить свою аудиторию к неизбежному исходу.
Забавно наблюдать, как нарратив в западных СМИ, долго державшийся в состояниях "эйфория", "гнев" и "отрицание", на наших глазах быстро превращается в "принятие" и "торг".
Мы уже привыкли к работе СМИ Запада по единой методичке, и, судя по всему, в течение двух последних недель она пришла всем, в результате чего на большинстве ведущих онлайн-изданий Европы
и США
вышли публикации с весьма характерными посылами.
- "У украинской армии кончаются солдаты и истекает время";
- "Война на истощение играет на руку Москве";
- "Нехватка живой силы может оказаться для Киева фатальной";
- "Если Украина не сможет мобилизовать больше солдат, Запад больше не сможет ничем помочь".
- "Без возвращения Крыма Украина не сможет добиться прочного мира";
- "Мнение президента Байдена: Украина не может выиграть".
- "Медленное контрнаступление, которое не привело к крупным прорывам, ведет к переговорам";
- "В европейских столицах и Вашингтоне преобладала идея, что если дать Киеву все, что он просит, то он может вернуть территории. Но данное контрнаступление показывает, что этого может и не произойти";
- "Американские интересы на Украине недостаточны, чтобы начать из-за них прямую войну";
- "Соединенные Штаты не могут предоставить Украине то, что ей требуется для возврата территорий, без значительного риска для своих интересов и своей экономики".
- "У представителей Пентагона начинают возникать вопросы, может ли Украина вообще выиграть".
- "Экономика России ведет себя под западными санкциями лучше, чем кто-либо ожидал, в то время как европейские страны пытаются заглушить недовольство избирателей по поводу растущей стоимости жизни";
- "Американские избиратели все меньше хотят и дальше спонсировать оборону Украины";
- "И Украина, и Америка должны пойти на компромисс".
Вишенкой на этом праздничном торте стала статья
под красноречивым названием "Почему сейчас Украине почти невозможно выиграть войну?", где для западной аудитории по полочкам раскладывается, почему нужно сворачивать этот цирк и спокойно ехать дальше.
Во-первых, США и НАТО
больше боятся войны на своей территории, чем территориальных приобретений России. Россия уже контролирует почти 20 процентов земель Украины, и в будущем эта пропорция, скорее всего, увеличится.
Во-вторых, Россия уничтожила порядка 70 процентов инфраструктуры Украины, и восстановить ее уже практически невозможно.
В-третьих, армия России имеет большую численность и значительный мобилизационный потенциал. У нее более 4000 боеспособных танков, которые готовы пойти в наступление в любой момент.
В-четвертых, у Украины кончаются солдаты. Огромная часть населения бежала за границу. После уже восьмой волны мобилизации на фронт забирают мужчин старше 60 лет.
В-пятых, Россия может выйти из этой войны не только как военный, но и как политический победитель. Нынешняя ситуация и состояние западной поддержки неизбежно ведут к переговорам.
Финальным штрихом к вышеперечисленным откровениям может стать эволюция взглядов в высшем военном руководстве США. Например, в январе этого года председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли
с пеной у рта заявлял, что "Украина проведет значительную тактическую или фронтовую операцию и освободит настолько много территорий, насколько возможно". На прошлой неделе ему вставили другую перфокарту, и теперь он говорит, что "Украина может достичь этих целей — возможно, вероятно — с помощью каких-то дипломатических средств".
Мы можем поздравить американских генералов и авторов методичек для западных СМИ с тем, что для них начинает доходить очевидное.
Но у нас для них есть плохая новость: пока они не спеша готовят свою аудиторию к переговорам и "тяжелым решениям", может статься так, что переговоры на Украине будет вести уже не с кем, а если даже и будет с кем, то перемирие темой для обсуждения не будет точно.
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