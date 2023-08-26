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Москвичей предупредили о сильном ночном тумане - РИА Новости, 26.08.2023
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22:58 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/tuman-1892461406.html
Москвичей предупредили о сильном ночном тумане
Москвичей предупредили о сильном ночном тумане - РИА Новости, 26.08.2023
Москвичей предупредили о сильном ночном тумане
Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера субботы и до утра воскресенья, водителей призывают быть внимательнее, сообщила пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:58
2023-08-26T22:58
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера субботы и до утра воскресенья, водителей призывают быть внимательнее, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 22.00 часа 26 августа до 07.00 часов 27 августа местами по г. Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Общество
Москвичей предупредили о сильном ночном тумане

МЧС предупредило москвичей о сильном тумане до утра воскресенья

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера субботы и до утра воскресенья, водителей призывают быть внимательнее, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 22.00 часа 26 августа до 07.00 часов 27 августа местами по г. Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров", - сказали в ведомстве.
Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений.
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрОбщество
 
 
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