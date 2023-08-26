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Украинский эксперт заявил об угрозе роста цен на энергетику в Европе

Украинский эксперт заявил об угрозе роста цен на энергетику в Европе - РИА Новости, 26.08.2023

Украинский эксперт заявил об угрозе роста цен на энергетику в Европе

Рост цен на энергетику в Европе предстоящей зимой грозит Украине снижением импорта для покрытия спроса, возместить который не удается из-за низких мощностей... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T17:54

2023-08-26T17:54

2023-08-26T17:54

экономика

украина

европа

польша

денис шмыгаль

укрэнерго

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Рост цен на энергетику в Европе предстоящей зимой грозит Украине снижением импорта для покрытия спроса, возместить который не удается из-за низких мощностей энергосистемы, считает аналитик украинского института будущего Андриан Прокип. В августе национальная энергетическая компания "Укрэнерго" неоднократно сообщала об импорте и получении аварийной помощи из других стран для покрытия спроса электроэнергии. Помощь была предоставлена в том числе Польшей и Румынией. Наибольший пик потребления электроэнергии был зафиксирован 22 августа. Тогда помощь составила рекордные 2000 МВт в час. "С одной стороны у нас существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за проведения ремонтной кампании… С другой стороны, есть риски дефицита мощностей зимой… в случае существенных холодов и более высокого потребления. Плюс вопрос, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой, что будет определять возможность импорта при существующих ценовых ограничениях на рынке. Как говорят в народе: "Где тонко, там и рвется". Вот слишком тонко уже становится, зимой может и порваться", - написал Прокип на странице в социальной сети. В пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. При этом он ранее заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.

https://ria.ru/20230825/energetika-1892113107.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, украина, европа, польша, денис шмыгаль, укрэнерго