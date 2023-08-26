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Украинский эксперт заявил об угрозе роста цен на энергетику в Европе - РИА Новости, 26.08.2023
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17:54 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/tseny-1892427059.html
Украинский эксперт заявил об угрозе роста цен на энергетику в Европе
Украинский эксперт заявил об угрозе роста цен на энергетику в Европе - РИА Новости, 26.08.2023
Украинский эксперт заявил об угрозе роста цен на энергетику в Европе
Рост цен на энергетику в Европе предстоящей зимой грозит Украине снижением импорта для покрытия спроса, возместить который не удается из-за низких мощностей... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:54
2023-08-26T17:54
экономика
украина
европа
польша
денис шмыгаль
укрэнерго
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Рост цен на энергетику в Европе предстоящей зимой грозит Украине снижением импорта для покрытия спроса, возместить который не удается из-за низких мощностей энергосистемы, считает аналитик украинского института будущего Андриан Прокип. В августе национальная энергетическая компания "Укрэнерго" неоднократно сообщала об импорте и получении аварийной помощи из других стран для покрытия спроса электроэнергии. Помощь была предоставлена в том числе Польшей и Румынией. Наибольший пик потребления электроэнергии был зафиксирован 22 августа. Тогда помощь составила рекордные 2000 МВт в час. "С одной стороны у нас существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за проведения ремонтной кампании… С другой стороны, есть риски дефицита мощностей зимой… в случае существенных холодов и более высокого потребления. Плюс вопрос, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой, что будет определять возможность импорта при существующих ценовых ограничениях на рынке. Как говорят в народе: "Где тонко, там и рвется". Вот слишком тонко уже становится, зимой может и порваться", - написал Прокип на странице в социальной сети. В пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. При этом он ранее заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
https://ria.ru/20230825/energetika-1892113107.html
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экономика, украина, европа, польша, денис шмыгаль, укрэнерго
Экономика, Украина, Европа, Польша, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
Украинский эксперт заявил об угрозе роста цен на энергетику в Европе

Украинский эксперт: рост цен на энергетику в Европе грозит снижением импорта

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Рост цен на энергетику в Европе предстоящей зимой грозит Украине снижением импорта для покрытия спроса, возместить который не удается из-за низких мощностей энергосистемы, считает аналитик украинского института будущего Андриан Прокип.
В августе национальная энергетическая компания "Укрэнерго" неоднократно сообщала об импорте и получении аварийной помощи из других стран для покрытия спроса электроэнергии. Помощь была предоставлена в том числе Польшей и Румынией. Наибольший пик потребления электроэнергии был зафиксирован 22 августа. Тогда помощь составила рекордные 2000 МВт в час.
"С одной стороны у нас существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за проведения ремонтной кампании… С другой стороны, есть риски дефицита мощностей зимой… в случае существенных холодов и более высокого потребления. Плюс вопрос, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой, что будет определять возможность импорта при существующих ценовых ограничениях на рынке. Как говорят в народе: "Где тонко, там и рвется". Вот слишком тонко уже становится, зимой может и порваться", - написал Прокип на странице в социальной сети.
В пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. При этом он ранее заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаПольшаДенис ШмыгальУкрэнерго
 
 
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