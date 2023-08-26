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В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2023
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T21:44
2023-08-26T21:44
2023-08-26T21:44
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 21.25 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230826/vsu-1892437319.html
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днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области