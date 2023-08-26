https://ria.ru/20230826/svpd-1892345778.html

В МИД заявили, что Россия ждет активизации работы по СВПД

В МИД заявили, что Россия ждет активизации работы по СВПД - РИА Новости, 26.08.2023

В МИД заявили, что Россия ждет активизации работы по СВПД

Если США и Иран контактируют по ядерной сделке, то это позитивный момент, РФ ждет активизации работы по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T06:44

2023-08-26T06:44

2023-08-26T06:44

в мире

сша

иран

сергей рябков

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Если США и Иран контактируют по ядерной сделке, то это позитивный момент, РФ ждет активизации работы по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков."Что касается контактов между Вашингтоном и Тегераном, нам известно, что они имели место и продолжаются, в том числе и при посредничестве некоторых государств Персидского залива. Мы считаем, что если речь идет о тех или иных пониманиях, касающихся иранской ядерной программы, то это позитивный момент", - сказал агентству Рябков.По его словам, если это действительно так, то затем должна последовать активизация работы по полноформатному восстановлению СВПД, к чему Москва готова и информирует всех, включая Иран.Комментируя вероятность возобновления переговоров в Вене по ядерной сделке, дипломат отметил, что в Тегеране к этому готовы и настроены, Москва и Пекин также выступают в пользу такого решения, но Запад занимает отстраненную позицию "в силу не относящихся непосредственно к СВПД соображений, которые можно обобщенно назвать продолжением попыток оказывать прессинг на неугодные страны".Какие-то небольшие "технические коррекции" в ядерной сделке возможны, отметил Рябков, подчеркнув, что это связано с тем, что прошло время после выхода США из соглашения в 2018 году, а потом, в 2022 году, переговорный процесс в Вене по возобновлению ядерной сделки прервался "в шаге от достижения договоренности".Ранее сообщалось, что Иран и США контактировали по вопросу заключенных и пошли на сделку по их обмену, Тегеран должен был получить доступ к замороженным активам на 6 миллиардов долларов для использования в гуманитарных целях.Катар, который, по заявлению МИД этой страны, принимал участие в вопросе контактов США и Ирана, выразил надежду, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном об освобождении заключенных поможет им договориться о новой ядерной сделке, Доха прилагает усилия для облегчения контактов.

https://ria.ru/20230706/svpd-1882670120.html

https://ria.ru/20230704/shos-1882140086.html

сша

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, сергей рябков, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)