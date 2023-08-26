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Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 26.08.2023
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
Подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение на Купянском направлении по... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:25
2023-08-26T14:25
2023-08-26T14:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
в мире
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение на Купянском направлении по переднему краю, сообщило Министерство обороныЗа сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка Луганской народной республики."Потери противника на Купянском направлении составили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также две гаубицы Д-20", - сказали в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
МО: российские войска улучшили положение на Купянском направлении