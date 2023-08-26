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Второе судно вышло из Одессы после прекращения зерновой сделки
Второе судно вышло из Одессы после прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 26.08.2023
Второе судно вышло из Одессы после прекращения зерновой сделки
Второе судно, которое с февраля прошлого года находилось в порту Одессы, вышло в Черное море, передает телеканал "ТСН.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T15:00
2023-08-26T15:00
2023-08-26T16:08
одесса
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черное море
зерновая сделка
в мире
вооруженные силы украины
оон
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Второе судно, которое с февраля прошлого года находилось в порту Одессы, вышло в Черное море, передает телеканал "ТСН.ua" в Telegram-канале."После остановки зерновой сделки из порта Одессы вышло второе судно. Речь идет о балкере Primus (ex Polarstar), он вышел из акватории одесского порта сегодня утром, а прибыл еще 20 февраля 2022 года", — говорится в материале.Уточняется, что корабль направляется в Варну на северо-востоке Болгарии.В середине августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что контейнеровоз Joseph Schulte с 30 тысячами тонн груза воспользовался открытым по инициативе киевских властей временным коридором в Черном море. Он вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля прошлого года. По словам чиновника, это было первое судно, покинувшее гавань с 16 июля.Военно-морские силы ВСУ 10 августа анонсировали открытие временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный. Через два дня Киев объявил об открытии регистрации кораблей, готовых идти указанными маршрутами "под наблюдением ВСУ". При этом представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода сейчас невозможно.Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, поскольку условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись.
https://ria.ru/20230818/sudno-1890755526.html
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одесса, украина, черное море, зерновая сделка, в мире, вооруженные силы украины, оон
Одесса, Украина, Черное море, Зерновая сделка, В мире, Вооруженные силы Украины, ООН
Второе судно вышло из Одессы после прекращения зерновой сделки
Второе судно вышло из порта Одессы после прекращения зерновой сделки