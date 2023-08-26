https://ria.ru/20230826/spor-1892446188.html

США и Индия договорились урегулировать спор по поставкам в рамках ВТО

США и Индия договорились урегулировать спор по поставкам в рамках ВТО - РИА Новости, 26.08.2023

США и Индия договорились урегулировать спор по поставкам в рамках ВТО

Торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял поручили своим командам в ближайшее время урегулировать спор в рамках... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T20:46

2023-08-26T20:46

2023-08-26T20:46

экономика

сша

индия

пиюш гоял

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял поручили своим командам в ближайшее время урегулировать спор в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), касающийся поставок сельскохозяйственной продукции, говорится в обнародованном в субботу заявлении офиса Тай. Как говорится в заявлении, представители двух стран "обсудили остающийся между странами седьмой спор в рамках ВТО, касающийся поставок сельхозпродукции". "Стороны поручили своим помощникам продолжить консультации по данному вопросу, чтобы в ближайшее время добиться выработки решения", - проинформировали в офисе торгпреда США. Речь идет о введенном ранее Индией запрете на поставки ряда категорий товаров сельскохозяйственной сферы из-за возникших тогда опасений по поводу распространения птичьего гриппа. Помимо этого, стороны обсудили требования Индии касательно лицензирования технического оборудования, поставляемого из США. Как заявила по этому поводу Тай, такого рода нормы могут негативно повлиять на американский экспорт в южноазиатскую страну.

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экономика, сша, индия, пиюш гоял, всемирная торговая организация (вто), в мире