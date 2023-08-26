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Спецоперация, 26 августа: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 26.08.2023 (обновлено: 20:48 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892443493.html
Спецоперация, 26 августа: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Спецоперация, 26 августа: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области - РИА Новости, 26.08.2023
Спецоперация, 26 августа: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
О попытке ВСУ сменить тактику, испытаниях российского оружия и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T20:32
2023-08-26T20:48
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
украина
сергей собянин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. О попытке ВСУ сменить тактику, испытаниях российского оружия и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход операцииМеждународная обстановкаСитуация в России*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html
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россия, белгородская область, украина, сергей собянин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Украина, Сергей Собянин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, НАТО
Спецоперация, 26 августа: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Гладков: шесть человек ранены в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела поселка Уразово
Последствия обстрела поселка Уразово - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела поселка Уразово
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. О попытке ВСУ сменить тактику, испытаниях российского оружия и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • На Краснолиманском направлении российские военные отразили и сорвали семь атак украинских штурмовых отрядов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук;
  • На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 225 солдат, три броневика и четыре гаубицы;
  • На Южнодонецком направлении отражены две атаки противника в районе Старомайорского, украинская армия потеряла до 200 солдат, танк, американскую самоходку М109 Paladin, польскую Krab и две гаубицы Д-30;
  • На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
  • Боевики из "Русского добровольческого корпуса*" (РДК) пытаются вербовать российских военных, оказавшихся в украинском плену, непосредственно перед началом процедуры обмена, рассказал освобожденный мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2023Посмотреть

Международная обстановка

  • Задержанный в Финляндии россиянин Ян Петровский (также известен как Воислав Торден) лично не обращался в посольство России вплоть до 23 августа, хотя возможность пользоваться телефоном у него была, заявили в диппредставительстве в Хельсинки;
  • Призывы прекратить поставки оружия Украине и поддерживать режим Владимира Зеленского появились на стадионе самого титулованного греческого футбольного клуба и действующего чемпиона страны "Олимпиакос" в городе Пирей;
  • Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию борьбы на фоне замедлившегося контрнаступления, пишет газета Guardian со ссылкой на источники.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины
Вчера, 08:00

Ситуация в России

  • В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки, во время которых она уничтожила несколько беспилотников различного типа, сообщил РИА Новости источник;
  • Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций заинтересована в том, чтобы зарубежные компании продолжали работу в России, им создаются необходимые условия, сообщила пресс-служба Минфина;
  • Четверо мирных жителей получили ранения при обстреле ВСУ кассетными боеприпасами из РСЗО "Град" поселка Уразово Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее он уточнил, что число пострадавших выросло до шести;
  • Система ПВО минувшей ночью уничтожила беспилотник в Истринском районе на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Как позднее сообщили в Минобороны, БПЛА самолетного типа был сбит при попытке атаковать объекты в Москве и Подмосковье;
  • Украинский дрон самолетного типа сбили над Белгородской областью, заявили в Министерстве обороны. Позднее, ближе к середине дня, был поражен еще один БПЛА;
  • Подконтрольный киевским властям город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на ближайшие десять лет, власти рассчитывают на его освобождение, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьУкраинаСергей СобянинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковНАТО
 
 
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