https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892443493.html

Спецоперация, 26 августа: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Спецоперация, 26 августа: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области - РИА Новости, 26.08.2023

Спецоперация, 26 августа: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

О попытке ВСУ сменить тактику, испытаниях российского оружия и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T20:32

2023-08-26T20:32

2023-08-26T20:48

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

украина

сергей собянин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. О попытке ВСУ сменить тактику, испытаниях российского оружия и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход операцииМеждународная обстановкаСитуация в России*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

россия

белгородская область

украина

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, украина, сергей собянин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, нато