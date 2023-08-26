https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892410169.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T16:13

2023-08-26T16:13

2023-08-26T16:16

инфографика

спецоперация

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.О спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 августа 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 18 атак на Донецком, Купянском, Запорожском, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. Параллельно нанесено поражение живой силе и технике противника в 139 районах. Уничтожены два склада боеприпасов, поражен пункт управления. Также российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 37 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 464 самолета, 246 вертолетов, 6122 беспилотника, 433 зенитных ракетных комплекса, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 513 танков и других бронемашин, 6062 орудия полевой артиллерии и 12 441 единицу автомобильной техники.

россия

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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