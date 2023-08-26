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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T16:13
2023-08-26T16:13
2023-08-26T16:16
инфографика
спецоперация
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.О спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 августа 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 18 атак на Донецком, Купянском, Запорожском, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. Параллельно нанесено поражение живой силе и технике противника в 139 районах. Уничтожены два склада боеприпасов, поражен пункт управления. Также российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 37 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 464 самолета, 246 вертолетов, 6122 беспилотника, 433 зенитных ракетных комплекса, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 513 танков и других бронемашин, 6062 орудия полевой артиллерии и 12 441 единицу автомобильной техники.
россия
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 августа 2023 года
За минувшие сутки российские части отразили 18 атак на Донецком, Купянском, Запорожском, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. Параллельно нанесено поражение живой силе и технике противника в 139 районах. Уничтожены два склада боеприпасов, поражен пункт управления.
Также российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 37 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 464 самолета, 246 вертолетов, 6122 беспилотника, 433 зенитных ракетных комплекса, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 513 танков и других бронемашин, 6062 орудия полевой артиллерии и 12 441 единицу автомобильной техники.