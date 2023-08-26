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Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области
Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:28
2023-08-26T14:28
2023-08-26T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области
ВС РФ уничтожили под Чугуево украинскую РЛС П-18