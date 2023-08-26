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Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2023

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области

Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:28

2023-08-26T14:28

2023-08-26T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, отмечает МО РФ.

днепропетровская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)