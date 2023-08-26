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Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 26.08.2023 (обновлено: 14:40 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892393696.html
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области
Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:28
2023-08-26T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, отмечает МО РФ.
днепропетровская область
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безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили под Чугуево украинскую РЛС П-18

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке.
"В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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