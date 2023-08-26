https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892344586.html

Разведчик рассказал, как ВСУ используют кассетные боеприпасы под Купянском

Разведчик рассказал, как ВСУ используют кассетные боеприпасы под Купянском - РИА Новости, 26.08.2023

Разведчик рассказал, как ВСУ используют кассетные боеприпасы под Купянском

Украинские войска активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области, занимая позицию глухой обороны, сообщил РИА Новости разведчик 1-й... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T05:33

2023-08-26T05:33

2023-08-26T08:40

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

сергеевка

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области, занимая позицию глухой обороны, сообщил РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. "Работает украинская артиллерия. Активно используют "кассеты". Наступательных действий они здесь не ведут. Предположительно, напротив (на позициях — Прим. ред.) стоит тероборона. Недавно отбили позицию, они пытались ее прорвать, бойцы слышали отчетливо польские голоса", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент украинские силовики активно применяют кассетные боеприпасы по тем же координатам, что работает крупнокалиберная артиллерия и танки. "В первую очередь, мы отвечаем работой (артиллерии - ред.) по пехоте, укрывшейся в окопах, блиндажах, а также по легко бронированной технике и когда производится ротация противника", — добавил командир минометного расчета. По его словам, российская разведка постоянно ведет наблюдение за украинскими позициям в случае обнаружения движении передаёт координаты. В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В сводке Минобороны РФ говорилось об "улучшении тактического положения на купянском направлении". В пятницу в Минобороны заявили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка ЛНР.

https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892343723.html

россия

харьковская область

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Работа российских разведчиков под Купянском Украинские войска активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области, занимая позицию глухой обороны, сообщил РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. 2023-08-26T05:33 true PT4M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, харьковская область, сергеевка, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф