https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892344586.html
Разведчик рассказал, как ВСУ используют кассетные боеприпасы под Купянском
Разведчик рассказал, как ВСУ используют кассетные боеприпасы под Купянском - РИА Новости, 26.08.2023
Разведчик рассказал, как ВСУ используют кассетные боеприпасы под Купянском
Украинские войска активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области, занимая позицию глухой обороны, сообщил РИА Новости разведчик 1-й... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T05:33
2023-08-26T05:33
2023-08-26T08:40
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безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области, занимая позицию глухой обороны, сообщил РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. "Работает украинская артиллерия. Активно используют "кассеты". Наступательных действий они здесь не ведут. Предположительно, напротив (на позициях — Прим. ред.) стоит тероборона. Недавно отбили позицию, они пытались ее прорвать, бойцы слышали отчетливо польские голоса", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент украинские силовики активно применяют кассетные боеприпасы по тем же координатам, что работает крупнокалиберная артиллерия и танки. "В первую очередь, мы отвечаем работой (артиллерии - ред.) по пехоте, укрывшейся в окопах, блиндажах, а также по легко бронированной технике и когда производится ротация противника", — добавил командир минометного расчета. По его словам, российская разведка постоянно ведет наблюдение за украинскими позициям в случае обнаружения движении передаёт координаты. В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В сводке Минобороны РФ говорилось об "улучшении тактического положения на купянском направлении". В пятницу в Минобороны заявили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка ЛНР.
https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892343723.html
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Работа российских разведчиков под Купянском
Украинские войска активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области, занимая позицию глухой обороны, сообщил РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.
2023-08-26T05:33
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россия, харьковская область, сергеевка, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Сергеевка, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Разведчик рассказал, как ВСУ используют кассетные боеприпасы под Купянском
Разведчик ЗВО: ВСУ под Купянском активно применяют кассетные снаряды по позициям
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области, занимая позицию глухой обороны, сообщил РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.
"Работает украинская артиллерия. Активно используют "кассеты". Наступательных действий они здесь не ведут. Предположительно, напротив (на позициях — Прим. ред.) стоит тероборона. Недавно отбили позицию, они пытались ее прорвать, бойцы слышали отчетливо польские голоса", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент украинские силовики активно применяют кассетные боеприпасы по тем же координатам, что работает крупнокалиберная артиллерия и танки.
"В первую очередь, мы отвечаем работой (артиллерии - ред.) по пехоте, укрывшейся в окопах, блиндажах, а также по легко бронированной технике и когда производится ротация противника", — добавил командир минометного расчета.
По его словам, российская разведка постоянно ведет наблюдение за украинскими позициям в случае обнаружения движении передаёт координаты.
В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В сводке Минобороны РФ
говорилось об "улучшении тактического положения на купянском направлении". В пятницу в Минобороны заявили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области
и Сергеевка ЛНР
.
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении