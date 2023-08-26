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В Ижевске сотрудники МЧС спасли животных из горящей квартиры
В Ижевске сотрудники МЧС спасли животных из горящей квартиры - РИА Новости, 26.08.2023
В Ижевске сотрудники МЧС спасли животных из горящей квартиры
Сотрудники МЧС России спасли собаку, кошку и ее котят из горящей квартиры в Ижевске, сообщает ведомство в телеграм-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T05:19
2023-08-26T05:19
2023-08-26T09:50
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли собаку, кошку и ее котят из горящей квартиры в Ижевске, сообщает ведомство в телеграм-канале. "Прибывшие на место огнеборцы увидели в углу собаку и кошку с испуганными глазами. За тумбочкой прятались еще двое котят. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня", - говорится в сообщении. Отмечается, что в квартире горели кухня и балкон на площади 20 квадратных метров, жильцы эвакуировались из дома до прибытия пожарных. На месте происшествия работали 13 человек и четыре единицы спасательной техники.
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ижевске сотрудники МЧС спасли животных из горящей квартиры
В Ижевске сотрудники МЧС спасли собаку, кошку и ее котят из горящей квартиры