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Офис Зеленского подтвердил участие Залужного в совещании с генералами НАТО - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/soveschanie-1892447418.html
Офис Зеленского подтвердил участие Залужного в совещании с генералами НАТО
Офис Зеленского подтвердил участие Залужного в совещании с генералами НАТО - РИА Новости, 26.08.2023
Офис Зеленского подтвердил участие Залужного в совещании с генералами НАТО
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире подтвердил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный принял участие в тайном РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T20:52
2023-08-26T20:52
специальная военная операция на украине
сша
украина
киев
михаил подоляк
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире подтвердил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе. Ранее в субботу газета Guardian со ссылкой на неназванные источники отмечала, что на прошлой неделе произошла встреча между некоторыми высокопоставленными членами командования НАТО, включая командующего силами США в Европе, генерала Кристофера Каволи и британского адмирала сэра Энтони Радакина, и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным на польско-украинской границе. Отмечалось, что на встрече генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию борьбы на фоне замедлившегося контрнаступления "Это было секретное совещание. Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров, практически каждый день. Потому что нужно вносить коррективы относительно тактики и стратегии на фронте, вносить коррективы относительно ресурсов, какие у нас есть. Пояснять партнерам, что и на каком направлении нам надо, можем ли мы рассчитывать и ожидать ли нам дополнительные дальнобойные ракеты, бронетехнику, противовоздушную оборону", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада". Подоляк добавил, что чаще всего Залужный проводит переговоры с США и Великобританией, именно они лучше остальных "знают и понимают, что происходит на фронте", и консультируют главкома ВСУ. Ранее газета New York Times сообщала, что США, возможно, убедили Киев не распылять силы контрнаступления между южным и восточным фронтом. Как отмечало издание, 10 августа во время видеоконференции председатель объединенного комитета начальников штабов (США) генерал Марк Милли, адмирал сэр Тони Радакин и генерал Кристофер Каволи убеждали генерала Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте. Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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украина
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сша, украина, киев, михаил подоляк, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Офис Зеленского подтвердил участие Залужного в совещании с генералами НАТО

Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании с генералами НАТО

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире подтвердил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе.
Ранее в субботу газета Guardian со ссылкой на неназванные источники отмечала, что на прошлой неделе произошла встреча между некоторыми высокопоставленными членами командования НАТО, включая командующего силами США в Европе, генерала Кристофера Каволи и британского адмирала сэра Энтони Радакина, и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным на польско-украинской границе. Отмечалось, что на встрече генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию борьбы на фоне замедлившегося контрнаступления
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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"Это было секретное совещание. Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров, практически каждый день. Потому что нужно вносить коррективы относительно тактики и стратегии на фронте, вносить коррективы относительно ресурсов, какие у нас есть. Пояснять партнерам, что и на каком направлении нам надо, можем ли мы рассчитывать и ожидать ли нам дополнительные дальнобойные ракеты, бронетехнику, противовоздушную оборону", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада".
Подоляк добавил, что чаще всего Залужный проводит переговоры с США и Великобританией, именно они лучше остальных "знают и понимают, что происходит на фронте", и консультируют главкома ВСУ.
Ранее газета New York Times сообщала, что США, возможно, убедили Киев не распылять силы контрнаступления между южным и восточным фронтом. Как отмечало издание, 10 августа во время видеоконференции председатель объединенного комитета начальников штабов (США) генерал Марк Милли, адмирал сэр Тони Радакин и генерал Кристофер Каволи убеждали генерала Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте.
Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Была лучшей бригадой. Зеленский получил шокирующие новости с фронта
Вчера, 17:47
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаКиевМихаил ПодолякВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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