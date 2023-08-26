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Лукашенко пообещал Сирии поддержку - РИА Новости, 26.08.2023
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10:36 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/siriya-1892354276.html
Лукашенко пообещал Сирии поддержку
Лукашенко пообещал Сирии поддержку - РИА Новости, 26.08.2023
Лукашенко пообещал Сирии поддержку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении Башару Асаду, что Минск готов оказывать Сирии поддержку на этапе постконфликтного строительства. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:36
2023-08-26T10:36
в мире
сирия
белоруссия
александр лукашенко
башар асад
война в сирии
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МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении Башару Асаду, что Минск готов оказывать Сирии поддержку на этапе постконфликтного строительства. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, об этом Лукашенко заявил, поздравляя президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 30-летием установления белорусско-сирийских дипломатических отношений. "Беларусь всегда оставалась рядом с Сирией, протягивала руку помощи в годы лихолетья. Заверяю Вас в готовности и в дальнейшем оказывать поддержку братскому сирийскому народу на этапе постконфликтного строительства", - процитировали в пресс-службе поздравление. Лукашенко также отметил, что на протяжении 30 лет белорусско-сирийские связи динамично развивались на основе дружбы и доверия, состоялся обмен визитами на высшем уровне, открыты посольства в Минске и Дамаске, создана межправительственная комиссия, налажено сотрудничество в сферах торговли, образования, культуры и спорта. "Наши государства успешно справятся с новыми вызовами современности и мы продолжим плодотворно взаимодействовать как в двустороннем формате, так и на международных площадках", - подчеркнул белорусский президент. Ранее белорусские власти заявляли о заинтересованности страны и ее предприятий принять участие в процессе послевоенного восстановления Сирии.
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в мире, сирия, белоруссия, александр лукашенко, башар асад, война в сирии
В мире, Сирия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Башар Асад, Война в Сирии
Лукашенко пообещал Сирии поддержку

Лукашенко пообещал Сирии поддержку в постконфликтном восстановлении

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении Башару Асаду, что Минск готов оказывать Сирии поддержку на этапе постконфликтного строительства.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, об этом Лукашенко заявил, поздравляя президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 30-летием установления белорусско-сирийских дипломатических отношений.
«
"Беларусь всегда оставалась рядом с Сирией, протягивала руку помощи в годы лихолетья. Заверяю Вас в готовности и в дальнейшем оказывать поддержку братскому сирийскому народу на этапе постконфликтного строительства", - процитировали в пресс-службе поздравление.
Лукашенко также отметил, что на протяжении 30 лет белорусско-сирийские связи динамично развивались на основе дружбы и доверия, состоялся обмен визитами на высшем уровне, открыты посольства в Минске и Дамаске, создана межправительственная комиссия, налажено сотрудничество в сферах торговли, образования, культуры и спорта.
«
"Наши государства успешно справятся с новыми вызовами современности и мы продолжим плодотворно взаимодействовать как в двустороннем формате, так и на международных площадках", - подчеркнул белорусский президент.
Ранее белорусские власти заявляли о заинтересованности страны и ее предприятий принять участие в процессе послевоенного восстановления Сирии.
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