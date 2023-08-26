https://ria.ru/20230826/siriya-1892354276.html

Лукашенко пообещал Сирии поддержку

Лукашенко пообещал Сирии поддержку - РИА Новости, 26.08.2023

Лукашенко пообещал Сирии поддержку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении Башару Асаду, что Минск готов оказывать Сирии поддержку на этапе постконфликтного строительства. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T10:36

2023-08-26T10:36

2023-08-26T10:36

в мире

сирия

белоруссия

александр лукашенко

башар асад

война в сирии

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МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравлении Башару Асаду, что Минск готов оказывать Сирии поддержку на этапе постконфликтного строительства. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, об этом Лукашенко заявил, поздравляя президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 30-летием установления белорусско-сирийских дипломатических отношений. "Беларусь всегда оставалась рядом с Сирией, протягивала руку помощи в годы лихолетья. Заверяю Вас в готовности и в дальнейшем оказывать поддержку братскому сирийскому народу на этапе постконфликтного строительства", - процитировали в пресс-службе поздравление. Лукашенко также отметил, что на протяжении 30 лет белорусско-сирийские связи динамично развивались на основе дружбы и доверия, состоялся обмен визитами на высшем уровне, открыты посольства в Минске и Дамаске, создана межправительственная комиссия, налажено сотрудничество в сферах торговли, образования, культуры и спорта. "Наши государства успешно справятся с новыми вызовами современности и мы продолжим плодотворно взаимодействовать как в двустороннем формате, так и на международных площадках", - подчеркнул белорусский президент. Ранее белорусские власти заявляли о заинтересованности страны и ее предприятий принять участие в процессе послевоенного восстановления Сирии.

https://ria.ru/20230405/siriya-1863234801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, белоруссия, александр лукашенко, башар асад, война в сирии