Американские сенаторы предложили отвергнуть новый запрос о помощи Киеву
Сенаторы-республиканцы предложили отвергнуть новый запрос о помощи Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы предлагают коллегам по конгрессу отвергнуть новый запрос администрации о помощи Украине, пока Белый дом не объяснит свою стратегию.
«
"Американцы заслуживают права знать, куда идут их деньги", — говорится в проекте письма в бюджетный департамент Белого дома, составленном сенаторами Джеймсом Ванче и Чипом Роем.
Как говорится в проекте документа, заявления представителей администрации свидетельствуют о том, что поддержка Украины "не имеет четкого срока, основана на неясной стратегии, преследует цель, которую только предстоит сформулировать".
Законодатели предлагают поставить перед администрацией вопросы, как продвигается украинское контрнаступление, какова стратегия США и каков план по выходу из ситуации. "Было бы абсурдно со стороны конгресса удовлетворить эту просьбу, не зная ответов. По этим и другим причинам мы выступаем против дополнительных расходов", — говорится в проекте письма.
Сенаторы предлагают потребовать от администрации сначала ответить на поставленные вопросы, а уже потом запрашивать новые ассигнования.
Текст документа публикует издание Politico.
Ранее конгрессмены-республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 миллиарда долларов. Соответствующее письмо подписали 12 конгрессменов.
Байден направил запрос к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине и на другие цели. В рамках запроса сумма на поддержку Киева превзошла обращение о финансировании для решения внутренних проблем Штатов — из 40 затребованных миллиардов долларов 24 предназначены Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.