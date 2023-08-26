https://ria.ru/20230826/sbu-1892369151.html
В Киеве задержали начальника военкомата
В Киеве задержали начальника военкомата - РИА Новости, 26.08.2023
В Киеве задержали начальника военкомата
В Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны три военных чиновника из военкоматов и глава одной из киевских военно-медицинских комиссий, которые "помогали"... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:25
2023-08-26T11:25
2023-08-26T12:31
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны три военных чиновника из военкоматов и глава одной из киевских военно-медицинских комиссий, которые "помогали" уклонистам за деньги избежать призыва в армию на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) "СБУ задержала (в Киеве, Одессе и Харьковской области - ред.) четверых военкоматов и руководителей военных медкомиссий, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и выехать за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. Отмечается, что в Киеве был задержан начальник районного военкомата и председатель одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов. Приобретенные липовые документы уклонявшиеся использовали для выезда за границу. По данным СБУ, в Харьковской области был задержан руководитель районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 миллионов гривен (почти 298 тысяч долларов). К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы, они содействовали снятию с военного учета призывников. По данным СБУ, в Одессе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. Своих клиентов они подыскивали по всей Украине, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20230825/kompleks-1892218533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, одесса, харьковская область, служба безопасности украины, украина
В мире, Киев, Одесса, Харьковская область, Служба безопасности Украины, Украина
В Киеве задержали начальника военкомата
СБУ задержала в Киеве начальника одного из военкоматов и главу ВМК
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
В Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны три военных чиновника из военкоматов и глава одной из киевских военно-медицинских комиссий, которые "помогали" уклонистам за деньги избежать призыва в армию на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья, говорится в сообщении
Службы безопасности Украины (СБУ)
"СБУ задержала (в Киеве, Одессе и Харьковской области - ред.) четверых военкоматов и руководителей военных медкомиссий, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и выехать за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ.
Отмечается, что в Киеве был задержан начальник районного военкомата и председатель одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов. Приобретенные липовые документы уклонявшиеся использовали для выезда за границу. По данным СБУ, в Харьковской области был задержан руководитель районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 миллионов гривен (почти 298 тысяч долларов). К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы, они содействовали снятию с военного учета призывников.
По данным СБУ, в Одессе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. Своих клиентов они подыскивали по всей Украине
, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы.
Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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