Рейтинг@Mail.ru
В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35 - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/sblizhenie-1892455311.html
В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35
В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35 - РИА Новости, 26.08.2023
В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35
Беспилотник MQ-9 так называемой "коалиции" США 25 августа опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:07
2023-08-26T22:07
в мире
сирия
сша
россия
воздушно-космические силы россии
f-16
f-35
су-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_8d9f526a17ebaf375a0e57d567dc8add.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 так называемой "коалиции" США 25 августа опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "25 августа с 17.35 в районе Эт-Танф на высоте около 7200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", - сказал Кулить. Он подчеркнул, что "коалиция" во главе с США за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тyphoon" и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - добавил Кулить.
https://ria.ru/20230824/briks-1891955622.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_171:0:1710:1154_1920x0_80_0_0_24c5bf320f1777faf3d06bffee22a1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, россия, воздушно-космические силы россии, f-16, f-35, су-35
В мире, Сирия, США, Россия, Воздушно-космические силы России, F-16, F-35, Су-35
В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35

Кулить: в Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35
Многоцелевой истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 так называемой "коалиции" США 25 августа опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"25 августа с 17.35 в районе Эт-Танф на высоте около 7200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", - сказал Кулить.
Он подчеркнул, что "коалиция" во главе с США за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тyphoon" и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - добавил Кулить.
Посетители в конференц-центре Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии
24 августа, 13:02
 
В миреСирияСШАРоссияВоздушно-космические силы РоссииF-16F-35Су-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала