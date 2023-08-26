https://ria.ru/20230826/sblizhenie-1892455311.html
В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35
В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35 - РИА Новости, 26.08.2023
В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35
Беспилотник MQ-9 так называемой "коалиции" США 25 августа опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:07
2023-08-26T22:07
2023-08-26T22:07
в мире
сирия
сша
россия
воздушно-космические силы россии
f-16
f-35
су-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_8d9f526a17ebaf375a0e57d567dc8add.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 так называемой "коалиции" США 25 августа опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "25 августа с 17.35 в районе Эт-Танф на высоте около 7200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", - сказал Кулить. Он подчеркнул, что "коалиция" во главе с США за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тyphoon" и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - добавил Кулить.
https://ria.ru/20230824/briks-1891955622.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_171:0:1710:1154_1920x0_80_0_0_24c5bf320f1777faf3d06bffee22a1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, россия, воздушно-космические силы россии, f-16, f-35, су-35
В мире, Сирия, США, Россия, Воздушно-космические силы России, F-16, F-35, Су-35
В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35
Кулить: в Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35