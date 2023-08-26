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В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35

В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35 - РИА Новости, 26.08.2023

В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-35

Беспилотник MQ-9 так называемой "коалиции" США 25 августа опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T22:07

2023-08-26T22:07

2023-08-26T22:07

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 так называемой "коалиции" США 25 августа опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "25 августа с 17.35 в районе Эт-Танф на высоте около 7200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", - сказал Кулить. Он подчеркнул, что "коалиция" во главе с США за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тyphoon" и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - добавил Кулить.

https://ria.ru/20230824/briks-1891955622.html

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в мире, сирия, сша, россия, воздушно-космические силы россии, f-16, f-35, су-35