https://ria.ru/20230826/sanktsii-1892396942.html

МИД Венгрии: политики ЕС боятся признать провал санкционного давления

МИД Венгрии: политики ЕС боятся признать провал санкционного давления - РИА Новости, 26.08.2023

МИД Венгрии: политики ЕС боятся признать провал санкционного давления

Европейские политики не признают провала санкционной политики, поскольку логическое следствие такого признания - отставка тех, кто способствовал введению... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:46

2023-08-26T14:46

2023-08-26T14:47

европа

россия

венгрия

петер сийярто

виктор орбан

владимир путин

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Европейские политики не признают провала санкционной политики, поскольку логическое следствие такого признания - отставка тех, кто способствовал введению санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Надо честно сказать, что санкционная политика провалилась. И ее сторонники этого пока не признают только потому, что если санкционная политика провалилась, то встает вопрос - а что с политиками, которые ее продвигали? Логическое продолжение этой мысли - политиков, продвигавших санкции и выступавших за них, надо снять, потому что кто-то должен понести ответственность за ущерб, нанесенный Европе", - сказал Сийярто, выступая на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявлял, что его страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230821/styd-1891189640.html

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европа, россия, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, евросоюз