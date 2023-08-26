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В Житомирской области трое пилотов погибли из-за столкновения самолетов - РИА Новости, 26.08.2023
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15:43 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/samolety-1892404804.html
В Житомирской области трое пилотов погибли из-за столкновения самолетов
В Житомирской области трое пилотов погибли из-за столкновения самолетов - РИА Новости, 26.08.2023
В Житомирской области трое пилотов погибли из-за столкновения самолетов
Два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов, сообщает в субботу издание "Украинская правда". РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T15:43
2023-08-26T15:43
житомирская область
украина
вооруженные силы украины
миг-29
в мире
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов, сообщает в субботу издание "Украинская правда". "Вечером 25 августа в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, трое пилотов погибли", - пишет издание со ссылкой на собственные источники в ВСУ и правоохранительных органах. По данным издания, среди погибших - пилот воздушных сил ВСУ с позывным "Джус", который служил летчиком на истребителе МиГ-29. Как сообщает "Украинская правда" официальный комментарий по инциденту в воздушных силах пообещали дать позднее. Государственное бюро расследований уже начало расследование.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
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житомирская область, украина, вооруженные силы украины, миг-29, в мире
Житомирская область, Украина, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, В мире
В Житомирской области трое пилотов погибли из-за столкновения самолетов

"Украинская правда": трое пилотов погибли из-за ЧП с самолетами под Житомиром

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика
Обломок сбитого украинского штурмовика - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов, сообщает в субботу издание "Украинская правда".
"Вечером 25 августа в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, трое пилотов погибли", - пишет издание со ссылкой на собственные источники в ВСУ и правоохранительных органах.
По данным издания, среди погибших - пилот воздушных сил ВСУ с позывным "Джус", который служил летчиком на истребителе МиГ-29. Как сообщает "Украинская правда" официальный комментарий по инциденту в воздушных силах пообещали дать позднее. Государственное бюро расследований уже начало расследование.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции перед истребителем F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Житомирская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМиГ-29В мире
 
 
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