https://ria.ru/20230826/samolety-1892404804.html

В Житомирской области трое пилотов погибли из-за столкновения самолетов

В Житомирской области трое пилотов погибли из-за столкновения самолетов - РИА Новости, 26.08.2023

В Житомирской области трое пилотов погибли из-за столкновения самолетов

Два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов, сообщает в субботу издание "Украинская правда". РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:43

2023-08-26T15:43

2023-08-26T15:43

житомирская область

украина

вооруженные силы украины

миг-29

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов, сообщает в субботу издание "Украинская правда". "Вечером 25 августа в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, трое пилотов погибли", - пишет издание со ссылкой на собственные источники в ВСУ и правоохранительных органах. По данным издания, среди погибших - пилот воздушных сил ВСУ с позывным "Джус", который служил летчиком на истребителе МиГ-29. Как сообщает "Украинская правда" официальный комментарий по инциденту в воздушных силах пообещали дать позднее. Государственное бюро расследований уже начало расследование.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

житомирская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

житомирская область, украина, вооруженные силы украины, миг-29, в мире