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В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей

В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей - РИА Новости, 26.08.2023

В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект, который устанавливает запрет на рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T07:36

2023-08-26T07:36

2023-08-26T07:37

общество

россия

борис чернышов (депутат)

мария львова-белова

госдума рф

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект, который устанавливает запрет на рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию. "Разработанный законопроект направлен на полный запрет рекламы на телевидении, радио, в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, рассчитанной на детскую целевую аудиторию", — сказал Чернышов РИА Новости.Он также направил уполномоченному по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой обращение с просьбой поддержать законопроект, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. В документе Чернышов отметил, что сейчас значительная часть рекламного рынка России нацелена на детскую аудиторию. Он подчеркнул, что предложенные меры позволят сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение. "Прошу вас поддержать законопроект: принятие этой инициативы позволит сформировать нам более здоровое и эмоционально стабильное новое поколение россиян, привить ценности разумного потребления и укрепить институт семьи", — говорится в документе.

https://ria.ru/20230730/podrostki-1887243951.html

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общество, россия, борис чернышов (депутат), мария львова-белова, госдума рф