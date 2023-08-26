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В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей - РИА Новости, 26.08.2023
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07:36 26.08.2023 (обновлено: 07:37 26.08.2023)
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В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей
В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей - РИА Новости, 26.08.2023
В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект, который устанавливает запрет на рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T07:36
2023-08-26T07:37
общество
россия
борис чернышов (депутат)
мария львова-белова
госдума рф
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект, который устанавливает запрет на рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию. &quot;Разработанный законопроект направлен на полный запрет рекламы на телевидении, радио, в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, рассчитанной на детскую целевую аудиторию&quot;, — сказал Чернышов РИА Новости.Он также направил уполномоченному по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой обращение с просьбой поддержать законопроект, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. В документе Чернышов отметил, что сейчас значительная часть рекламного рынка России нацелена на детскую аудиторию. Он подчеркнул, что предложенные меры позволят сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение. "Прошу вас поддержать законопроект: принятие этой инициативы позволит сформировать нам более здоровое и эмоционально стабильное новое поколение россиян, привить ценности разумного потребления и укрепить институт семьи", — говорится в документе.
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общество, россия, борис чернышов (депутат), мария львова-белова, госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Мария Львова-Белова, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей

Чернышов предложил запретить рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию

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Флаг над зданием Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект, который устанавливает запрет на рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию.
«

"Разработанный законопроект направлен на полный запрет рекламы на телевидении, радио, в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, рассчитанной на детскую целевую аудиторию", — сказал Чернышов РИА Новости.

Он также направил уполномоченному по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой обращение с просьбой поддержать законопроект, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. В документе Чернышов отметил, что сейчас значительная часть рекламного рынка России нацелена на детскую аудиторию. Он подчеркнул, что предложенные меры позволят сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение.
"Прошу вас поддержать законопроект: принятие этой инициативы позволит сформировать нам более здоровое и эмоционально стабильное новое поколение россиян, привить ценности разумного потребления и укрепить институт семьи", — говорится в документе.
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