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В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей
В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей - РИА Новости, 26.08.2023
В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект, который устанавливает запрет на рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T07:36
2023-08-26T07:36
2023-08-26T07:37
общество
россия
борис чернышов (депутат)
мария львова-белова
госдума рф
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект, который устанавливает запрет на рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию. "Разработанный законопроект направлен на полный запрет рекламы на телевидении, радио, в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, рассчитанной на детскую целевую аудиторию", — сказал Чернышов РИА Новости.Он также направил уполномоченному по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой обращение с просьбой поддержать законопроект, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. В документе Чернышов отметил, что сейчас значительная часть рекламного рынка России нацелена на детскую аудиторию. Он подчеркнул, что предложенные меры позволят сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение. "Прошу вас поддержать законопроект: принятие этой инициативы позволит сформировать нам более здоровое и эмоционально стабильное новое поколение россиян, привить ценности разумного потребления и укрепить институт семьи", — говорится в документе.
https://ria.ru/20230730/podrostki-1887243951.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, борис чернышов (депутат), мария львова-белова, госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Мария Львова-Белова, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детей
Чернышов предложил запретить рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию