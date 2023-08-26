https://ria.ru/20230826/reki-1892340792.html
Жителей Дальнего Востока предупредили о повышении уровня воды в реках
Жителей Дальнего Востока предупредили о повышении уровня воды в реках - РИА Новости, 26.08.2023
Жителей Дальнего Востока предупредили о повышении уровня воды в реках
Неблагоприятная гидрологическая обстановка в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области и Еврейской автономной области прогнозируется с 26 по 28... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T03:10
2023-08-26T03:10
2023-08-26T04:06
хабаровский край
приморский край
владивосток
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95681/20/956812098_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_f11d5ae63eb41789654ce79c83d30f0d.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Неблагоприятная гидрологическая обстановка в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области и Еврейской автономной области прогнозируется с 26 по 28 августа, возможны подтопления у берегов реки Уссури, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В период 26-28 августа неблагоприятная гидрологическая обстановка на юго-востоке страны: Приморский край, юг Хабаровского края, Амурская, Еврейская автономная области", - сказал Вильфанд. По его словам, подъем уровня воды до неблагоприятных отметок прогнозируется на ряде участков реки Уссури – она протекает на территории Хабаровского и Приморского краев. Ожидаются подтопления сельскохозяйственных угодий и дорог. В среду во Владивостоке выпало более полумесячной нормы осадков, в городе были затоплены дороги, четыре школы, обрушились три подпорные стены. Специалисты водоканала провели контролируемый сброс с Богатинского водохранилища, чтобы избежать образования критического уровня воды. Еще один мощный ливень прошел во Владивостоке в пятницу, затопило множество участков дорог.
https://ria.ru/20230823/zamorozki-1891807925.html
хабаровский край
приморский край
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95681/20/956812098_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_e443c1d327b8672a85d5400fecae8628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, приморский край, владивосток, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Хабаровский край, Приморский край, Владивосток, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Жителей Дальнего Востока предупредили о повышении уровня воды в реках
Вильфанд: в реках Дальнего Востока повысится уровень воды с 26 по 28 августа