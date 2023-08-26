https://ria.ru/20230826/reki-1892340792.html

Жителей Дальнего Востока предупредили о повышении уровня воды в реках

Жителей Дальнего Востока предупредили о повышении уровня воды в реках - РИА Новости, 26.08.2023

Жителей Дальнего Востока предупредили о повышении уровня воды в реках

Неблагоприятная гидрологическая обстановка в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области и Еврейской автономной области прогнозируется с 26 по 28... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T03:10

2023-08-26T03:10

2023-08-26T04:06

хабаровский край

приморский край

владивосток

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Неблагоприятная гидрологическая обстановка в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области и Еврейской автономной области прогнозируется с 26 по 28 августа, возможны подтопления у берегов реки Уссури, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В период 26-28 августа неблагоприятная гидрологическая обстановка на юго-востоке страны: Приморский край, юг Хабаровского края, Амурская, Еврейская автономная области", - сказал Вильфанд. По его словам, подъем уровня воды до неблагоприятных отметок прогнозируется на ряде участков реки Уссури – она протекает на территории Хабаровского и Приморского краев. Ожидаются подтопления сельскохозяйственных угодий и дорог. В среду во Владивостоке выпало более полумесячной нормы осадков, в городе были затоплены дороги, четыре школы, обрушились три подпорные стены. Специалисты водоканала провели контролируемый сброс с Богатинского водохранилища, чтобы избежать образования критического уровня воды. Еще один мощный ливень прошел во Владивостоке в пятницу, затопило множество участков дорог.

https://ria.ru/20230823/zamorozki-1891807925.html

хабаровский край

приморский край

владивосток

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хабаровский край, приморский край, владивосток, роман вильфанд, гидрометцентр, общество