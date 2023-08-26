https://ria.ru/20230826/rassledovanie-1892432256.html

СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами поселка в Белгороде

СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами поселка в Белгороде - РИА Новости, 26.08.2023

СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами поселка в Белгороде

Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского поселка Уразово,... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T18:41

2023-08-26T18:41

2023-08-26T18:49

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского поселка Уразово, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шестеро мирных жителей получили осколочные ранения в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами из РСЗО "Град" поселка Уразово Валуйского округа. По его данным, были обнаружены повреждения в 16 домовладениях, из которых четыре имеют разрушения несущих конструкций, остальные - частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек. Также повреждены два предприятия, в них выбиты окна и повреждена кровля. Кроме того, повреждены социальный и спортивный объекты, четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи. "Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

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белгородская область

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россия, белгородская область, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)