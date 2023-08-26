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СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами поселка в Белгороде - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 26.08.2023 (обновлено: 18:49 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/rassledovanie-1892432256.html
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами поселка в Белгороде
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами поселка в Белгороде - РИА Новости, 26.08.2023
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами поселка в Белгороде
Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского поселка Уразово,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T18:41
2023-08-26T18:49
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского поселка Уразово, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шестеро мирных жителей получили осколочные ранения в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами из РСЗО "Град" поселка Уразово Валуйского округа. По его данным, были обнаружены повреждения в 16 домовладениях, из которых четыре имеют разрушения несущих конструкций, остальные - частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек. Также повреждены два предприятия, в них выбиты окна и повреждена кровля. Кроме того, повреждены социальный и спортивный объекты, четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи. "Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами поселка в Белгороде

СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами поселка в Белгороде

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела поселка Уразово
Последствия обстрела поселка Уразово - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела поселка Уразово
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского поселка Уразово, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шестеро мирных жителей получили осколочные ранения в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами из РСЗО "Град" поселка Уразово Валуйского округа.
По его данным, были обнаружены повреждения в 16 домовладениях, из которых четыре имеют разрушения несущих конструкций, остальные - частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек. Также повреждены два предприятия, в них выбиты окна и повреждена кровля.
Кроме того, повреждены социальный и спортивный объекты, четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.
"Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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