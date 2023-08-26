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Ралли на приз музея техники Вадима Задорожного: блеск деталей и рев мотора - РИА Новости, 26.08.2023
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17:16 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/ralli-1892414512.html
Ралли на приз музея техники Вадима Задорожного: блеск деталей и рев мотора
Ралли на приз музея техники Вадима Задорожного: блеск деталей и рев мотора - РИА Новости, 26.08.2023
Ралли на приз музея техники Вадима Задорожного: блеск деталей и рев мотора
Крупнейший в Европе Музей техники Вадима Задорожного собрал на своей площадке машины разных эпох. Самые яркие ретроавтомобили — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:16
2023-08-26T17:16
фото
авто
общество
автомобили
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Крупнейший в Европе Музей техники Вадима Задорожного собрал на своей площадке машины разных эпох. Самые яркие ретроавтомобили — в фотоленте Ria.ru.
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353
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фото, фото, авто, общество, автомобили
Фото, Авто, Общество, Автомобили

Ралли на приз музея техники Вадима Задорожного: блеск деталей и рев мотора

Читать ria.ru в
Крупнейший в Европе Музей техники Вадима Задорожного собрал на своей площадке машины разных эпох. Самые яркие ретроавтомобили — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Музей техники Вадима Задорожного оживил историю захватывающим ралли.

Девушки перед стартом ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Музей техники Вадима Задорожного оживил историю захватывающим ралли.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

С самого утра гости мероприятия могли полюбоваться ретроавтомобилями в выставочных залах и под открытым небом.

Участник ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

С самого утра гости мероприятия могли полюбоваться ретроавтомобилями в выставочных залах и под открытым небом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно ралли начинается под стартовой аркой.

Москвич 408 перед стартом ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Традиционно ралли начинается под стартовой аркой.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Маршрут заезда составил около 150 километров.

Эмблема автомобиля Мерседес на ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Маршрут заезда составил около 150 километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Основная часть ралли пролегла по живописному Подмосковью.

Участник ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Основная часть ралли пролегла по живописному Подмосковью.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Участник ралли, готовый побороться за приз Музея техники Вадима Задорожного.

Участник ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Участник ралли, готовый побороться за приз Музея техники Вадима Задорожного.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Одной из составных частей маршрута стал импровизированный парад на территории музея-заповедника "Архангельское".

Участники ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Одной из составных частей маршрута стал импровизированный парад на территории музея-заповедника "Архангельское".

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Владельцы автомобилей уделили особое внимание дресс-коду.

Женщина фотографируется рядом с автомобилем перед стартом ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Владельцы автомобилей уделили особое внимание дресс-коду.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Колонна редчайших автомобилей на городских дорогам завораживает зрителей.

Участник ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Колонна редчайших автомобилей на городских дорогам завораживает зрителей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Организаторы и партнеры дополнили мероприятие музыкальной и развлекательной программой, а также гастрономическими площадками.

Мужчина наклеивает на автомобиль наклейку участника ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Организаторы и партнеры дополнили мероприятие музыкальной и развлекательной программой, а также гастрономическими площадками.

© РИА Новости / Максим Блинов
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10 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно все участники ралли получают призы и подарки от организаторов и партнеров.

Участник ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Традиционно все участники ралли получают призы и подарки от организаторов и партнеров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Гостям события также предоставили возможность посетить экскурсии по Музею и принять участие в мастер-классах.

Участник ралли на приз музея техники Вадима Задорожного

Гостям события также предоставили возможность посетить экскурсии по Музею и принять участие в мастер-классах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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12 из 12
 
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