https://ria.ru/20230826/ralli-1892414512.html

Ралли на приз музея техники Вадима Задорожного: блеск деталей и рев мотора

Ралли на приз музея техники Вадима Задорожного: блеск деталей и рев мотора - РИА Новости, 26.08.2023

Ралли на приз музея техники Вадима Задорожного: блеск деталей и рев мотора

Крупнейший в Европе Музей техники Вадима Задорожного собрал на своей площадке машины разных эпох. Самые яркие ретроавтомобили — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T17:16

2023-08-26T17:16

2023-08-26T17:16

фото

авто

общество

автомобили

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Крупнейший в Европе Музей техники Вадима Задорожного собрал на своей площадке машины разных эпох. Самые яркие ретроавтомобили — в фотоленте Ria.ru.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, авто, общество, автомобили