Ралли на приз музея техники Вадима Задорожного: блеск деталей и рев мотора

Музей техники Вадима Задорожного оживил историю захватывающим ралли.
Музей техники Вадима Задорожного оживил историю захватывающим ралли.
С самого утра гости мероприятия могли полюбоваться ретроавтомобилями в выставочных залах и под открытым небом.
С самого утра гости мероприятия могли полюбоваться ретроавтомобилями в выставочных залах и под открытым небом.
Традиционно ралли начинается под стартовой аркой.
Традиционно ралли начинается под стартовой аркой.
Маршрут заезда составил около 150 километров.
Основная часть ралли пролегла по живописному Подмосковью.
Основная часть ралли пролегла по живописному Подмосковью.
Участник ралли, готовый побороться за приз Музея техники Вадима Задорожного.
Участник ралли, готовый побороться за приз Музея техники Вадима Задорожного.
Одной из составных частей маршрута стал импровизированный парад на территории музея-заповедника "Архангельское".
Одной из составных частей маршрута стал импровизированный парад на территории музея-заповедника "Архангельское".
Владельцы автомобилей уделили особое внимание дресс-коду.
Владельцы автомобилей уделили особое внимание дресс-коду.
Колонна редчайших автомобилей на городских дорогам завораживает зрителей.
Колонна редчайших автомобилей на городских дорогам завораживает зрителей.
Организаторы и партнеры дополнили мероприятие музыкальной и развлекательной программой, а также гастрономическими площадками.
Организаторы и партнеры дополнили мероприятие музыкальной и развлекательной программой, а также гастрономическими площадками.
Традиционно все участники ралли получают призы и подарки от организаторов и партнеров.
Традиционно все участники ралли получают призы и подарки от организаторов и партнеров.
Гостям события также предоставили возможность посетить экскурсии по Музею и принять участие в мастер-классах.
Гостям события также предоставили возможность посетить экскурсии по Музею и принять участие в мастер-классах.