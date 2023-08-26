Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9
Ракета с кораблем Crew Dragon отправилась к МКС с россиянином на борту
© AP Photo / Terry RennaСтарт ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида
© AP Photo / Terry Renna
Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США) с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию экипаж Crew-7, НАСА ведет прямую трансляцию.
Старт ракеты-носителя состоялся в 3.27 по времени Восточного побережья США (10.27 мск).
Первоначально запуск был запланирован на 17 августа, но затем был перенесен на 25 августа. В ночь на пятницу старт отменили из-за того, что, как пояснили в НАСА, специалистам понадобилось дополнительное время для проверки готовности стартовой площадки.
В состав миссии Crew-7, который станет частью международного экипажа МКС 69/70, входят российский космонавт Константин Борисов, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.
По расчетам НАСА, Crew Dragon прибудет на МКС в воскресенье, 27 августа, ориентировочное время стыковки – 8.50 по времени Восточного побережья США (15.50 мск). Планируется, что корабль будет оставаться на орбите до февраля 2024 года, после чего вернется на Землю.
Сейчас на МКС находятся россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, американцы Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Федяев, Боуэн, Хобург и Аль-Нейади, составляющие миссию Crew–6, как ожидается, вернутся на Землю 2 сентября на Crew Dragon. Завершение экспедиции Прокопьева, Петелина и Рубио, которые находятся на станции уже почти год, запланировано на конец сентября на корабле "Союзе МС-23".