https://ria.ru/20230826/raketa-1892361588.html

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 - РИА Новости, 26.08.2023

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США) с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который должен доставить на... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T10:37

2023-08-26T10:37

2023-08-26T12:37

флорида

наса

сша

земля

европейское космическое агентство

андреас могенсен

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США) с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию экипаж Crew-7, НАСА ведет прямую трансляцию.Старт ракеты-носителя состоялся в 3.27 по времени Восточного побережья США (10.27 мск).Первоначально запуск был запланирован на 17 августа, но затем был перенесен на 25 августа. В ночь на пятницу старт отменили из-за того, что, как пояснили в НАСА, специалистам понадобилось дополнительное время для проверки готовности стартовой площадки.В состав миссии Crew-7, который станет частью международного экипажа МКС 69/70, входят российский космонавт Константин Борисов, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.По расчетам НАСА, Crew Dragon прибудет на МКС в воскресенье, 27 августа, ориентировочное время стыковки – 8.50 по времени Восточного побережья США (15.50 мск). Планируется, что корабль будет оставаться на орбите до февраля 2024 года, после чего вернется на Землю.Сейчас на МКС находятся россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, американцы Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Федяев, Боуэн, Хобург и Аль-Нейади, составляющие миссию Crew–6, как ожидается, вернутся на Землю 2 сентября на Crew Dragon. Завершение экспедиции Прокопьева, Петелина и Рубио, которые находятся на станции уже почти год, запланировано на конец сентября на корабле "Союзе МС-23".

https://ria.ru/20230823/raketa-1891640965.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

флорида, наса, сша, земля, европейское космическое агентство, андреас могенсен