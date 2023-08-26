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Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов - РИА Новости, 26.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 37 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:45
2023-08-26T14:45
2023-08-26T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 37 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 37 украинских дронов в ДНР, ДНР, Харьковской и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 464 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 6122 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11513 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6062 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12441 единица специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов
МО РФ: российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS