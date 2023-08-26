https://ria.ru/20230826/pvo-1892396698.html

Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов - РИА Новости, 26.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 37 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:45

2023-08-26T14:45

2023-08-26T14:46

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 37 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 37 украинских дронов в ДНР, ДНР, Харьковской и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 464 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 6122 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11513 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6062 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12441 единица специальной военной автомобильной техники.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)