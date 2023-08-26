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В Донецке несколько раз сработала ПВО - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 26.08.2023 (обновлено: 11:37 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/pvo-1892371091.html
В Донецке несколько раз сработала ПВО
В Донецке несколько раз сработала ПВО - РИА Новости, 26.08.2023
В Донецке несколько раз сработала ПВО
В Донецке четыре раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:36
2023-08-26T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. В Донецке четыре раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. Залпы были слышны с небольшими интервалами в 10-15 минут. По сообщениям в соцсетях жителей Кировского района Донецка, расположенного на западной окраине города, они видели, как был сбит некий объект, предположительно, беспилотный летательный аппарат. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в течение субботнего утра по Кировскому району было выпущено около 6 снарядов "натовского" калибра 155 мм. БПЛА зачастую используются для координации артиллерийских ударов.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке несколько раз сработала ПВО

В Донецке четыре раза сработала ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. В Донецке четыре раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости.
Залпы были слышны с небольшими интервалами в 10-15 минут.
По сообщениям в соцсетях жителей Кировского района Донецка, расположенного на западной окраине города, они видели, как был сбит некий объект, предположительно, беспилотный летательный аппарат.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в течение субботнего утра по Кировскому району было выпущено около 6 снарядов "натовского" калибра 155 мм. БПЛА зачастую используются для координации артиллерийских ударов.
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