https://ria.ru/20230826/pvo-1892371091.html

В Донецке несколько раз сработала ПВО

В Донецке несколько раз сработала ПВО - РИА Новости, 26.08.2023

В Донецке несколько раз сработала ПВО

В Донецке четыре раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:36

2023-08-26T11:36

2023-08-26T11:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. В Донецке четыре раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. Залпы были слышны с небольшими интервалами в 10-15 минут. По сообщениям в соцсетях жителей Кировского района Донецка, расположенного на западной окраине города, они видели, как был сбит некий объект, предположительно, беспилотный летательный аппарат. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в течение субботнего утра по Кировскому району было выпущено около 6 снарядов "натовского" калибра 155 мм. БПЛА зачастую используются для координации артиллерийских ударов.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика