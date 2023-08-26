https://ria.ru/20230826/putin-1892416224.html

Киев придумал, как сильнее запугать Запад Путиным

Киев придумал, как сильнее запугать Запад Путиным - РИА Новости, 26.08.2023

Киев придумал, как сильнее запугать Запад Путиным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил в интервью Politico о серьезных последствиях ведения переговоров с... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T16:29

2023-08-26T16:29

2023-08-26T16:33

киев

украина

москва

алексей данилов

бен уоллес

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил в интервью Politico о серьезных последствиях ведения переговоров с Россией."Переговоры и уступки Путину станут геостратегическим фиаско для Запада", — заявил он.Он утверждает, что контакты с Москвой начнут обратный отсчет к "антидемократической контрреволюции" и "продвижения автократий" по всему фронту от Латинской Америки до Китая.В европейском обществе все чаще начинают звучать призывы к Киеву сесть за стол переговоров с Россией. Главная причина — медленное контрнаступление. Так, этого немецкая газета Die Welt писала, что ВСУ продвигаются вперед "со скоростью улитки", а скоро и вовсе остановятся, ничего не добившись. Более того, на Западе распространяется мнение, что зимой США и ЕС начнут склонять Зеленского к миру, поскольку союзники устали от постоянных требований киевского режима и неспособности грамотно распоряжаться поставляемым оружием. В частности, президент Венгрии Каталин Новак заявила 26 августа, что приближается время для начала диалога между двумя враждующими сторонами.Разговоры о принятии в НАТО и Евросоюз тоже начинают стихать, а западные политики — открыто обвинять Киев в неблагодарности. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе это сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, ответив на запросы о новых поставках оружия фразой, что Англия – "не Амазон". Через две недели глава президентского бюро международной политики Польши Марчин Пшидач заявил, что Украине следовало бы высоко ценить помощь Варшавы. Что вызвало критику со стороны Киева и впоследствии спровоцировало скандал.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что Москва высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230704/vsu-1882241714.html

https://ria.ru/20230703/danilov-1881840940.html

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киев, украина, москва, алексей данилов, бен уоллес, нато, вооруженные силы украины