https://ria.ru/20230826/ptitsa-1892423357.html

В Москве впервые с 2005 года заметили редкого вьюрка

В Москве впервые с 2005 года заметили редкого вьюрка - РИА Новости, 26.08.2023

В Москве впервые с 2005 года заметили редкого вьюрка

Редкую птицу урагуса сибирского обнаружили в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий" впервые за последние 18 лет, сообщается в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T17:24

2023-08-26T17:24

2023-08-26T17:31

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Редкую птицу урагуса сибирского обнаружили в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий" впервые за последние 18 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Редкую птицу встретили в столице впервые за последние 18 лет. Урагуса сибирского заметили в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий". Ранее пернатого гостя в Москве видели в 2005 году", — говорится в сообщении.Поясняется, что урагус сибирский — небольшой (размером 16-19 сантиметров) длиннохвостый вьюрок с короткими крыльями и толстым, как у снегиря, клювом. Уточняется, что самцы и самки этого вида различаются окраской. В оперении взрослого самца преобладает розовый цвет с серебристо-белой сединой на голове. Самка и самцы-первогодки — буровато-охристо-серые, с узкими темными продольными штрихами. Поясница и надхвостье — красновато-розовые или охристо-розовые. "Песня состоит из приятных мелодичных переборов, среди которых часто слышны "питькающие" звуки. Завершается громким шипящим сигналом "дш-ши-и". Позывки и сигнал тревоги — негромкое свистовое "пить". Гнездо бокалообразной формы устраивают в кустах в поймах рек и на болотах на высоте 0,5-3 метров, редко до пяти метров. В кладке три-шесть яиц сочного голубого или темно-голубого цвета с немногими черными или бурыми пятнышками", — говорится в сообщении.Отмечается, что в негнездовое время — с осени по весну — эти птицы кочуют. Они придерживаются кустарников, обочин дорог с зарослями бурьяна, реже — леса с кустарниками. Кочуют поодиночке, парами и небольшими группами, стаи встречаются редко. Иногда держатся вместе с другими мелкими вьюрковыми. "Питаются семенами растений, насекомых собирают лишь попутно", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230513/dyatel-1871477892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва