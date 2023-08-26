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В Москве впервые с 2005 года заметили редкого вьюрка - РИА Новости, 26.08.2023
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17:24 26.08.2023 (обновлено: 17:31 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/ptitsa-1892423357.html
В Москве впервые с 2005 года заметили редкого вьюрка
В Москве впервые с 2005 года заметили редкого вьюрка - РИА Новости, 26.08.2023
В Москве впервые с 2005 года заметили редкого вьюрка
Редкую птицу урагуса сибирского обнаружили в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий" впервые за последние 18 лет, сообщается в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:24
2023-08-26T17:31
хорошие новости
общество
москва
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Редкую птицу урагуса сибирского обнаружили в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий" впервые за последние 18 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. &quot;Редкую птицу встретили в столице впервые за последние 18 лет. Урагуса сибирского заметили в Кировской пойме природно-исторического парка &quot;Москворецкий&quot;. Ранее пернатого гостя в Москве видели в 2005 году&quot;, — говорится в сообщении.Поясняется, что урагус сибирский — небольшой (размером 16-19 сантиметров) длиннохвостый вьюрок с короткими крыльями и толстым, как у снегиря, клювом. Уточняется, что самцы и самки этого вида различаются окраской. В оперении взрослого самца преобладает розовый цвет с серебристо-белой сединой на голове. Самка и самцы-первогодки — буровато-охристо-серые, с узкими темными продольными штрихами. Поясница и надхвостье — красновато-розовые или охристо-розовые. &quot;Песня состоит из приятных мелодичных переборов, среди которых часто слышны &quot;питькающие&quot; звуки. Завершается громким шипящим сигналом &quot;дш-ши-и&quot;. Позывки и сигнал тревоги — негромкое свистовое &quot;пить&quot;. Гнездо бокалообразной формы устраивают в кустах в поймах рек и на болотах на высоте 0,5-3 метров, редко до пяти метров. В кладке три-шесть яиц сочного голубого или темно-голубого цвета с немногими черными или бурыми пятнышками&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что в негнездовое время — с осени по весну — эти птицы кочуют. Они придерживаются кустарников, обочин дорог с зарослями бурьяна, реже — леса с кустарниками. Кочуют поодиночке, парами и небольшими группами, стаи встречаются редко. Иногда держатся вместе с другими мелкими вьюрковыми. "Питаются семенами растений, насекомых собирают лишь попутно", — добавляется в сообщении.
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общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В Москве впервые с 2005 года заметили редкого вьюрка

Редкую птицу урагуса сибирского обнаружили в Москве впервые за 18 лет

© Фото : Городское хозяйство Москвы / TelegramУрагус сибирский в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий"
Урагус сибирский в Кировской пойме природно-исторического парка Москворецкий - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы / Telegram
Урагус сибирский в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий"
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Редкую птицу урагуса сибирского обнаружили в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий" впервые за последние 18 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«

"Редкую птицу встретили в столице впервые за последние 18 лет. Урагуса сибирского заметили в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий". Ранее пернатого гостя в Москве видели в 2005 году", — говорится в сообщении.

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Поясняется, что урагус сибирский — небольшой (размером 16-19 сантиметров) длиннохвостый вьюрок с короткими крыльями и толстым, как у снегиря, клювом.
Уточняется, что самцы и самки этого вида различаются окраской. В оперении взрослого самца преобладает розовый цвет с серебристо-белой сединой на голове. Самка и самцы-первогодки — буровато-охристо-серые, с узкими темными продольными штрихами. Поясница и надхвостье — красновато-розовые или охристо-розовые.
«

"Песня состоит из приятных мелодичных переборов, среди которых часто слышны "питькающие" звуки. Завершается громким шипящим сигналом "дш-ши-и". Позывки и сигнал тревоги — негромкое свистовое "пить". Гнездо бокалообразной формы устраивают в кустах в поймах рек и на болотах на высоте 0,5-3 метров, редко до пяти метров. В кладке три-шесть яиц сочного голубого или темно-голубого цвета с немногими черными или бурыми пятнышками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в негнездовое время — с осени по весну — эти птицы кочуют. Они придерживаются кустарников, обочин дорог с зарослями бурьяна, реже — леса с кустарниками. Кочуют поодиночке, парами и небольшими группами, стаи встречаются редко. Иногда держатся вместе с другими мелкими вьюрковыми. "Питаются семенами растений, насекомых собирают лишь попутно", — добавляется в сообщении.
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