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В Москве пруды в Алтуфьево и Говорово проверят на загрязнения

В Москве пруды в Алтуфьево и Говорово проверят на загрязнения - РИА Новости, 26.08.2023

В Москве пруды в Алтуфьево и Говорово проверят на загрязнения

Столичное управление Роспотребнадзора контролирует загрязнение Алтуфьевского пруда и пруда в Говорово, которые не являются источниками водоснабжения жителей и... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T20:44

2023-08-26T20:44

2023-08-26T20:44

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора контролирует загрязнение Алтуфьевского пруда и пруда в Говорово, которые не являются источниками водоснабжения жителей и не относятся к зонам рекреации, сообщается на сайте ведомства. "Указанные водоёмы являются декоративными и не относятся ни к источникам водоснабжения населения, ни к утвержденным зонам рекреации... По предварительной информации, ГУП Мосводосток и администрацией поселений в настоящее время приняты необходимые меры, направленные на очистку водоемов от загрязнений. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении. Как уточняется, для оценки качества воды будут взяты пробы для проведения исследований, в том числе на содержание нефтепродуктов и на индекс токсичности.

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москва

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия