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В Москве пруды в Алтуфьево и Говорово проверят на загрязнения - РИА Новости, 26.08.2023
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20:44 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/proverka-1892445602.html
В Москве пруды в Алтуфьево и Говорово проверят на загрязнения
В Москве пруды в Алтуфьево и Говорово проверят на загрязнения - РИА Новости, 26.08.2023
В Москве пруды в Алтуфьево и Говорово проверят на загрязнения
Столичное управление Роспотребнадзора контролирует загрязнение Алтуфьевского пруда и пруда в Говорово, которые не являются источниками водоснабжения жителей и... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T20:44
2023-08-26T20:44
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора контролирует загрязнение Алтуфьевского пруда и пруда в Говорово, которые не являются источниками водоснабжения жителей и не относятся к зонам рекреации, сообщается на сайте ведомства. "Указанные водоёмы являются декоративными и не относятся ни к источникам водоснабжения населения, ни к утвержденным зонам рекреации... По предварительной информации, ГУП Мосводосток и администрацией поселений в настоящее время приняты необходимые меры, направленные на очистку водоемов от загрязнений. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении. Как уточняется, для оценки качества воды будут взяты пробы для проведения исследований, в том числе на содержание нефтепродуктов и на индекс токсичности.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Москве пруды в Алтуфьево и Говорово проверят на загрязнения

Роспотребнадзор в Москве проверит на загрязнения пруды в Алтуфьево и Говорово

CC BY 2.0 / Александр Плющев / Алтуфьевский пруд
Алтуфьевский пруд - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
CC BY 2.0 / Александр Плющев /
Алтуфьевский пруд. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора контролирует загрязнение Алтуфьевского пруда и пруда в Говорово, которые не являются источниками водоснабжения жителей и не относятся к зонам рекреации, сообщается на сайте ведомства.
"Указанные водоёмы являются декоративными и не относятся ни к источникам водоснабжения населения, ни к утвержденным зонам рекреации... По предварительной информации, ГУП Мосводосток и администрацией поселений в настоящее время приняты необходимые меры, направленные на очистку водоемов от загрязнений. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении.
Как уточняется, для оценки качества воды будут взяты пробы для проведения исследований, в том числе на содержание нефтепродуктов и на индекс токсичности.
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МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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