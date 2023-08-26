https://ria.ru/20230826/protest-1892449316.html
У посольства США в Афинах прошла акция против поставок оружия Украине
У посольства США в Афинах прошла акция против поставок оружия Украине - РИА Новости, 26.08.2023
У посольства США в Афинах прошла акция против поставок оружия Украине
Рядом с посольством США в Афинах прошла акция против поставок оружия Украине, сообщили РИА Новости ее участники и предоставили фотографии и видеокадры. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T21:07
2023-08-26T21:07
2023-08-26T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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АФИНЫ, 26 авг — РИА Новости. Рядом с посольством США в Афинах прошла акция против поставок оружия Украине, сообщили РИА Новости ее участники и предоставили фотографии и видеокадры. Возле военного музея, вблизи американского посольства, собрались десятки людей. Они скандировали лозунги против военных поставок киевскому режиму, а также за пересмотр отношений Греции с Россией в пользу отмены санкций. Участники митинга держали в руках плакаты с надписями: "Почему мы должны финансировать коррумпированную мафию на Украине?", "Мы хотим работать, а не воевать", "Европа оплачивает войну на Украине", "Греция, не поставляй оружие на Украину!".По словам собравшихся, таким образом они пытаются привлечь внимание общественности к тому, что их страна и Евросоюз тратят огромные деньги на помощь, которую впоследствии разворовывают коррупционеры внутри Украины. Манифестанты также пожаловались, что в самой Греции растет безработица, тогда как власти озабочены поставками оружия ВСУ. Кроме того, активисты раскритиковали санкции против России, пояснив, что эти ограничительные меры влияют на туристическую отрасль Греции. Они также указали, что армия республики отказывается от контрактов с Москвой, что, по их мнению, ослабит вооруженные силы страны и приведет к потере рабочих мест."Чего мы достигли санкциями против России? Греция дала Украине миллиарды — больше, чем Франция. Не только это! Теперь она передает Украине оборудование советских технологий, ослабляя обороноспособность наших островов. Полностью отмените санкции! Стоп, санкции!" — призвал один из манифестантов. Ночью и утром в субботу активисты в Греции провели еще одну акцию против поставок оружия киевским властям и поддержки режима Владимира Зеленского — такие лозунги были высвечены на стадионе самого титулованного клуба и действующего чемпиона страны "Олимпиакоса" в городе Пиреи. Митинги прошли спустя трое суток после тайно готовившегося визита в Грецию президента Украины, против которого выступает значительная часть общественности и политиков республики.
https://ria.ru/20230816/ukraina-1890472570.html
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Акция против поставок оружия Киеву и в поддержку РФ в Афинах
Акция против поставок оружия Киеву и в поддержку РФ в Афинах
2023-08-26T21:07
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в мире, украина, греция, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Греция, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
У посольства США в Афинах прошла акция против поставок оружия Украине
У посольства США в Афинах прошла акция против поставок оружия ВСУ
АФИНЫ, 26 авг — РИА Новости. Рядом с посольством США в Афинах прошла акция против поставок оружия Украине, сообщили РИА Новости ее участники и предоставили фотографии и видеокадры.
Возле военного музея, вблизи американского посольства, собрались десятки людей. Они скандировали лозунги против военных поставок киевскому режиму, а также за пересмотр отношений Греции
с Россией в пользу отмены санкций.
Участники митинга держали в руках плакаты с надписями: "Почему мы должны финансировать коррумпированную мафию на Украине?", "Мы хотим работать, а не воевать", "Европа оплачивает войну на Украине", "Греция, не поставляй оружие на Украину!".
По словам собравшихся, таким образом они пытаются привлечь внимание общественности к тому, что их страна и Евросоюз тратят огромные деньги на помощь, которую впоследствии разворовывают коррупционеры внутри Украины. Манифестанты также пожаловались, что в самой Греции растет безработица, тогда как власти озабочены поставками оружия ВСУ.
Кроме того, активисты раскритиковали санкции против России, пояснив, что эти ограничительные меры влияют на туристическую отрасль Греции. Они также указали, что армия республики отказывается от контрактов с Москвой, что, по их мнению, ослабит вооруженные силы страны и приведет к потере рабочих мест.
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"Чего мы достигли санкциями против России? Греция дала Украине миллиарды — больше, чем Франция
. Не только это! Теперь она передает Украине оборудование советских технологий, ослабляя обороноспособность наших островов. Полностью отмените санкции! Стоп, санкции!" — призвал один из манифестантов.
Ночью и утром в субботу активисты в Греции провели еще одну акцию против поставок оружия киевским властям и поддержки режима Владимира Зеленского — такие лозунги были высвечены на стадионе самого титулованного клуба и действующего чемпиона страны "Олимпиакоса" в городе Пиреи
.
Митинги прошли спустя трое суток после тайно готовившегося визита в Грецию президента Украины, против которого выступает значительная часть общественности и политиков республики.
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